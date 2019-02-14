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Eş cinayeti davasında sanıklara hapis cezası

Adana'da eşini bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen kadına 18 yıl, suça iştirak ettiği ileri sürülen arkadaşına da 8 ay 22 gün hapis cezası verildi

14 Şubat 2019 Perşembe 13:48
Eş cinayeti davasında sanıklara hapis cezası

ADANA (AA) - Adana'da boşanma aşamasındaki eşini bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen kadın 18 yıl, suça iştirak ettiği ileri sürülen erkek arkadaşı da 8 ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Adana 9. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına, eşi Uğur Seviner'i bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen tutuklu sanık Tuğba Seviner, suça iştirak ettiği ileri sürülen arkadaşı tutuksuz A.K. ile tarafların avukatları katıldı.

Savcı, sanık Seviner'in üzerine atılı suçu tahrik altında işlediğini belirterek 18 yıldan 24 yıla kadar hapisle, diğer sanığın ise 4 yıl 6 ay hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Sanık Seviner savunmasında, eşinden şiddet gördüğünü, olayın birden geliştiğini ileri sürdü.

Eşinden boşanmak için açtığı 3 davada sonuç alamadığını, olay günü evinin önünde eşi ve arkadaşı Ö.Ö'nün, A.K'ye saldırdığını iddia eden Seviner, "Elimdeki bıçağı Uğur'un bacağına doğru rastgele salladım. Nasıl oldu bilmiyorum bıçak boğazına değmiş. Niyetim kesinlikle yaralamak ya da öldürmek değildi, korkutmak istemiştim. Kadınların sonu böyle olmamalı. Ölüm ya da mahkumiyet. Tek isteğim insanca yaşamaktı." ifadesini kullandı.

Mahkeme heyeti, Seviner'i "eşe karşı kasten öldürme" suçundan önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum etti. Sanığın cezası, eşini haksız tahrik altında öldürdüğü gerekçesiyle 18 yıla indirilip tutukluluğunun devamına karar verildi.

"Kasten öldürme" suçundan beraat eden A.K. ise maktulün arkadaşı Ö.Ö'yü yaralamaktan 8 ay 22 gün hapis cezasına çarptırılarak hükmün açıklanması geri bırakıldı.

Merkez Çukurova ilçesi Huzurevleri Mahallesi'nde 30 Kasım 2017'de Uğur Seviner'in öldürülmesi, arkadaşının da yaralanmasıyla ilgili Tuğba Seviner ve A.K. hakkında dava açılmıştı.

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Haber Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 13:48
  1. Adana 9. Ağır Ceza Mahkemesi
  2. dava

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