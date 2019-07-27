Es Ağrılılar Kültür ve Yardımlaşma Derneği’nin yeni hizmet binası açılışı gerçekleşti

Es Ağrılılar Kültür ve Yardımlaşma Derneği’nin yeni hizmet binası düzenlenen tören ile açıldı.

Prof. Dr. Orhan Oğuz Caddesindeki binanın açılış törenine; AK Parti Milletvekili Harun Karacan, Eskişehir Ticaret Odası Başkanı Metin Güler ve çok sayıda siyasi parti temsilcisi ile dernek üyeleri ve yakınları katıldı. Açılış töreninde kürsüye çıkan Karacan, Ağrılılarla siyasette de kaderlerinin birleştiğini belirterek birlik ve beraberliğin bozulmaması gerektiğine dikkat çekti. Yeni dernek yöneticilerine tavsiyelerde de bulunan Karacan, "Ben Ağrılıları Mehmet Şerif Karaca ile tanıdım. Ağrılılarla siyasette de kaderimiz birleşti. Ben arkasında durmayacağım sözü vermem, verdiğimiz sözlerin sonuna kadar arkasında dururuz. Bu bağlamda Ağrılıların ne sorunu varsa çözmeye çalıştık, biz her zaman yanınızdayız. Birlik beraberliğinizi bozmayın. Herkesin eksiği hatası olur. Yeni yönetime de şunu tavsiye ediyorum; şimdiye kadar Ağrılılar Derneğine emeği geçenlerin toplanıp onlara teşekkür edilmesi gerek. Yeni hizmet binası hayırlı olsun. Hemşerilerin bir olmasına inşallah vesile olurlar" ifadelerini kullandı.

Karacan’dan sonra kürsüye çıkan Es Ağrılılar Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Cemil Nazlı ise konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Bizleri yalnız bırakmadığınız için teşekkür ederim. Göreve geldikten sonra ilk olarak güzel bir dernek binası için çalıştık ve bugün bunu gerçekleştirdik. Yeni dernek binamızı sadece Ağrılara değil tüm Eskişehirli vatandaşın hizmetine sunmaktan onur duyarım."

Konuşmalar sonrası yapılan kurdele kesim merasiminden sonra yeni binaya geçen davetliler dernek üyeleriyle bir süre sohbet etti.