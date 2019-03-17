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Es Ağrılılar Derneğinin yeni Başkanı Cemil Nazlı

Eskişehir Ağrılılar Derneği’nin (ESAĞDER) düzenlenen üçüncü kongresinde Nazlı Grup Yönetim Kurulu Başkanı Cemil Nazlı, yeni başkan seçildi.

17 Mart 2019 Pazar 11:33
Es Ağrılılar Derneğinin yeni Başkanı Cemil Nazlı

Eskişehir Ağrılılar Derneği’nin (ESAĞDER) düzenlenen üçüncü kongresinde Nazlı Grup Yönetim Kurulu Başkanı Cemil Nazlı, yeni başkan seçildi.


Es Ağrılılar Derneği seçimli 3. kongresini üyelerinin yoğun katılımıyla gerçekleştirdi. Seçime tek aday olarak giren Cemil Nazlı derneğin yeni başkanı oldu. Kongrede konuşan Es Ağrılılar Derneğikurucu onursal başkanı Mehmet Şerif Karaca, başkanlığı döneminde kendisini yalnız bırakmayan yönetim kurulu, üyeler ve hemşehrilerime teşekkür ederek yeni başkan Cemil Nazlı’ya başarılar diledi. Yeni başkanın yönetim tecrübesi olduğunu belirten Karaca, "Ferneğimizi daha iyi bir konuma taşıyacağından hiç şüphem yok" ifadelerini kullandı.


Es Ağrılılar Derneğini başkanlığına seçilen Cemil Nazlı da yaptığı konuşmasında Mehmet Şerif Karaca ve eski yönetim kurulu üyelerine teşekkür ederek, "Bugün burada bir şölen havasında geçen kongremizde hizmet için, yeni hedefler için, Eskişehir’de yaşayan Ağrılıların birlikteliği için böylesine bir kalabalığın bir araya gelmesi beni ve yönetimimi oldukça mutlu etti. Aynı zamanda sorumluluğumuzun ne kadar büyük olduğunu bir kez daha anlamış olduk. Derneğimizin kuruluşundan bugüne kadar yönetim kademelerinde yer aldım. Bugünden sonra başkanlığım döneminde mevcut hizmetlerimize yeni hizmetler ekleyeceğimizden, ulaşılmadık Ağrılı bırakmayacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Genç, dinamik bir yönetim ekibi oluşturmamızın sebebi her zaman sahada olabilmek, sosyal kültürel faaliyetleri artırmak, Eskişehir’deki Ağrılıların sesi olabilmektir. Bugün bir kez daha gördük ki biz büyük bir aileyiz. Bizler güneşin doğduğu, soğuk memleketin sıcak insanlarıyız. Biz Ağrılı olduğumuz kadar Eskişehirliyiz. Her zaman biz duygusuyla, başta ülkemiz olmak üzere Eskişehirimiz ve Ağrımız için için birlik, kardeşlik ruhuyla hareket edeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Kongremize katılan tüm hemşehrimize çok teşekkür ederim. Yeni dönemimizin hayırlara vesile olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.


Kongre sonunda Es Ağrılılar Derneği Başkanı Cemil Nazlı, Mehmet Şerif Karaca’ya çiçek takdim ederek teşekkür etti.

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Haber Tarihi: 17 Mart 2019 Pazar 11:33
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