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Erzurum’un rengarenk mahallesi görenleri kendine hayran bırakıyor

Erzurum’da yıkılmaya yüz tutmuşken onarılarak rengarenk hale getirilen mahalle herkesi kendine hayran bırakıyor.

07 Ağustos 2019 Çarşamba 09:52
Erzurum’un rengarenk mahallesi görenleri kendine hayran bırakıyor

Erzurum’da yıkılmaya yüz tutmuşken onarılarak rengarenk hale getirilen mahalle herkesi kendine hayran bırakıyor. Fotoğrafçılar kırmızı, mavi, yeşil ve turuncu renginde ki evlere fotoğraflamak için mahalleye akın ediyor.


Erzurum Merkez Yakutiye İlçesi Ali Paşa Mahallesi Başak Sokakta adeta dökülen çift katlı evler 4 yıl önce Yakutiye Belediyesi tarafından uygulanan proje ile dış cepheleri tadilattan geçirilip ardından rengarenk görünüme büründü. Erzurum’un rengarenk mahallesi olarak adlandırılan Başak Evler öz çekim yapmak isteyen ve manzara fotoğrafı çekmek isteyen kişilerin uğrak yeri haline geldi.


Dış cepheleri onarılan evler kırmızı, mavi, yeşil ve turuncu renklere boyandı. Mahallenin yıkılacak diye korktuğu evler yerli turistlerin Erzurum’da ziyaret ettiği noktalardan biri haline geldi.


Kentte yaşayan fotoğrafçılardan Ahmet Ercüment, renkli mahalleyi yeni keşfettiğini ifade ederek “Mahalleyi çok iyi buldum. Özellikle renkler çok hoşuma gitti. 4 yıldır bu şehirde yaşıyorum. Kendime kızıyorum neden burayı daha önce keşfetmedim diye. Burada çok güzel fotoğraflar çıkıyor. Mahalle halkı da çok cana yakın. Bu evler gerçekten çok güzel olmuş. Bence herkes buraya gelmeli” dedi.


Yoğun ziyaretçisi olan renkli evlerin sahipleri ise evlerinin yıkılmaktan son anda kurtulup bu kadar ilgi gören bir mahalle haline gelmesinden memnun.

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Haber Tarihi: 07 Ağustos 2019 Çarşamba 09:52
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