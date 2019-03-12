0553 313 94 23

Erzurum’un düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıldönümü

Erzurum’un düşman işgalinden kurtuluşunun 101.

12 Mart 2019 Salı 12:18
Erzurum’un düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıldönümü

Erzurum’un düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıldönümü, kentte törenlerle kutlandı.


İlk olarak Havuzbaşı Kent Meydanında bulunan Atatürk Anıtına Erzurum Valisi Okay Memiş, 9. Kolordu Komutanı Tümgeneral Veli Tarakçı, ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen çelenk bıraktı.


Çelenk bırakma töreni sırasında Türk Hava Kurumu yamaç paraşütü gösterisi düzenledi. Ardından Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı ise dondurulmuş süs havuzunun üzerinde mini konser verdi. Vali Memiş ve heyet Havuzbaşı’ndaki törenden sonra Karskapı Şehitliği’ne geçerek şehitlerin kabirlerine karanfil bıraktı.


Şehitlikte konuşan Vali Okay Memiş, Erzurum’un Anadolu’nun mihenk taşı olduğunu ifade ederek“ Erzurum düşmana karşı çok çetin bir mücadele veren bir coğrafya. Biz dadaşlarımızla gurur duyuyoruz. Anadolu’nun bölünmez bütünlüğünün bir mihenk taşı 12 mart destanı. Ben aziz şehitlerimizi saygıyla ve sevgiyle anıyorum bizlerde görevimizi yaparken şehitlerimize layık olmaya çalışıyoruz. Bütün Erzurum’un kurtuluşu kutlu olsun” dedi.


12 Mart Erzurum’un Kurtuluşu gün içerisinde şehirde farklı etkinliklerle kutlanmaya devam edecek.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 12:18
  1. konser

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Konyaspor'dan hakem tepkisi
    1. Konyaspor'dan hakem tepkisi
    2. Konyaspor Başkanı Kulluk: "Sonuçlar ve..
    3. Beytüşşebaplılar İstiklal Marşı için..
    4. Moskova’da, İstiklal Marşı’nın kabul..
    5. Sağlık Bakanı Koca: "Devlet kirasını..
    6. Mehmet Özhaseki'den dikkat çeken..
    7. CHP'li isimden partililere ilginç..
    8. Çin’de askeri uçak düştü: 2 ölü
    9. Futbol: UEFA 17 Yaş Altı Avrupa..
    10. Mut’ta çiftçilere zeytin ve ceviz..
    11. 90 yaşına bastığı gün yeniden doğdu
    12. Nehir korkuluğundaki intihar son anda..
    13. Berko İlaç Pazarlama’da yeni atamalar
    14. İstiklal Marşı’nın 98. yılı kutlandı
    15. AVM Ciro endeksi Ocak’ta yüzde 9,4 arttı
    16. İstiklal Marşı'nın kabulünün 98. yılı
    17. Gümüşhane’de İstiklal Marşı’nın..
    18. İstiklal Marşı’nın kabulü ve Mehmet..
    19. Antalya Şehir Tiyatroları ilçelerde
    20. Venezuela'da uçak düştü: 4 asker ve..
    21. MSB az önce duyurdu: Yerle bir edildi
    22. "Çağdaş yaşam" budalalığı göğüs..
    23. İngiliz parlamentosu Brexit..
    24. Binlerce sokak hayvanı sıcak bir..
    25. “Aşı Candır Hayat Kurtarır”
    26. Sessiz dünya için işaret dilini..
    27. UDEF, 51 ülkeden gelen uluslararası..
    28. Gebze-Halkalı Banliyö Tren Hatları..
    29. Türkiye Gazetesine ’En iyi haber ’..
    30. UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev
    Ezanı ıslıklayan kadınlarla ilgili AK Parti'den flaş açıklama
    Ezanı ıslıklayan kadınlarla ilgili AK Parti'den flaş açıklama
    Erdoğan'ın mitingi öncesi Hakkari'den acı haber
    Erdoğan'ın mitingi öncesi Hakkari'den acı haber
    Yerli olarak üretildi! Dünya orduları peşinde düştü
    Yerli olarak üretildi! Dünya orduları peşinde düştü
    ABD'nin yeni oyunu ortaya çıktı! Pasaport vererek...
    ABD'nin yeni oyunu ortaya çıktı! Pasaport vererek...
    ABD'den yeşil ışık! Bu yaptıkları Türkiye'yi çok kızdıracak
    ABD'den yeşil ışık! Bu yaptıkları Türkiye'yi çok kızdıracak

    Günün Karikatürü

    12 Mart 2019
    Dost kendini belli etti... 100 adet Altay tankı siparişi verdi!
    Dost kendini belli etti... 100 adet Altay tankı siparişi verdi!
    Aralarında doktor ve eczacılar da var! Yaptıkları hayrete düşürdü
    Aralarında doktor ve eczacılar da var! Yaptıkları hayrete düşürdü