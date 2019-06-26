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Erzurumspor'un kamp programı belli oldu

- Mavi-beyazlı ekip, sezona Erzurum ve Bolu'da hazırlanacak - Teknik direktör Muzaffer Bilazer:"Askerde olan oyuncularımız var. Onların kampa katılmalarına 2-3 gün daha müsaade edeceğiz"

26 Haziran 2019 Çarşamba 16:14
Erzurumspor'un kamp programı belli oldu


ERZURUM (AA) - Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un sezon öncesi kamp programı belli oldu.

Erzurum temsilcisi, sezon hazırlıklarına 2 Temmuz Salı günü Erzurum'da başlayacak, hazırlıklarını 19 Temmuz'a kadar tesislerinde sürdürecek.

Hazırlıklarının ikinci bölümü için Bolu'ya geçecek mavi-beyazlı ekip, teknik direktör Muzaffer Bilazer yönetiminde 10 gün süreyle çalışmalarına burada devam edecek.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, sezon öncesi son kampını ise 15 gün süreyle yine kulüp tesislerinde gerçekleştirecek.

Teknik direktör Muzaffer Bilazer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, takımının 2 Temmuz'da kulüp tesislerinde toplanıp 16 gün kampa gireceğini belirterek, şunları kaydetti:

"Erzurum'daki kamp sonrası 10 gün Bolu'da olacağız. Daha sonra 15 gün yine kendi tesislerimizde kamp yapacağız. Askerde olan oyuncularımız var. Onların kampa katılmalarına 2-3 gün daha müsaade edeceğiz. İlk kampımızda tüm takım 5 Temmuz'da burada olacak."

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Haber Tarihi: 26 Haziran 2019 Çarşamba 16:14
  1. Bolu
  2. Büyükşehir Belediye Erzurumspor
  3. Erzurum
  4. kamp
  5. Spor Toto 1. Lig
  6. Teknik direktör Muzaffer Bilazer

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