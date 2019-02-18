Erzurumspor'dan şehit Umut Öznütepe için taziye mesajı

Erzurumspor'dan şehit Umut Öznütepe için taziye mesajı18 Şubat 2019 Pazartesi 16:15
ERZURUM (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde devam eden operasyonlarda şehit olan Erzurumlu Piyade Uzman Onbaşı Umut Öznütepe için başsağlığı mesajı yayımladı.
Kulübün resmi Twitter hesabından yayımlanan taziye mesajında, Öznütepe'nin şehit olduğu haberinin üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.
Mesajda şu ifadelere yer verildi:
"Piyade Uzman Onbaşı Umut Öznütepe, Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde yürütülmekte olan operasyonda şehit olmuştur. Dadaşımız, şehidimiz Umut kardeşimize Allah'tan rahmet, ailesine sabırlar dileriz. Aziz milletimizin başı sağ olsun."
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