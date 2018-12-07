Erzurumspor'da Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları

ERZURUM (AA) - Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor ile 9 Aralık Pazar günü sahasında yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Teknik direktör Mehmet Özdilek yönetiminde kulüp tesislerinde yapılan antrenmana futbolcular, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra yapılan 5'e 2 top kapma çalışmasına Özdilek de katıldı.

Taktik ağırlıklı çift kale maç ile tamamlanan ve yaklaşık 1 saat 30 dakika süren antrenmanda futbolcuların neşeli oldukları gözlendi.

Hafif sakatlığı bulunan Emrah Başsan da antrenmanda takımdan ayrı koşu yaptı.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.