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Erzurumspor'da Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları

06 Aralık 2018 Perşembe 14:35
Erzurumspor'da Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları


ERZURUM (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor ile sahasında karşılaşacak Büyükşehir Belediye Erzurumspor, bu maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüp tesislerinde teknik direktör Mehmet Özdilek yönetiminde yapılan antrenman koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Mavi-beyazlı futbolcular, antrenmanda koordinasyon ve dar alanda taktik çalışma gerçekleştirdi.

İdmanda, hafif sakatlığı bulunan Emrah Başsan koşu yaptı.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

Haber Tarihi: 06 Aralık 2018 Perşembe 14:35
  1. Büyükşehir Belediye Erzurumspor
  2. Evkur Yeni Malatyaspor
  3. Spor Toto Süper Lig

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