Erzurumspor'da Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları





ERZURUM (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor ile sahasında karşılaşacak Büyükşehir Belediye Erzurumspor, bu maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüp tesislerinde teknik direktör Mehmet Özdilek yönetiminde yapılan antrenman koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Mavi-beyazlı futbolcular, antrenmanda koordinasyon ve dar alanda taktik çalışma gerçekleştirdi.

İdmanda, hafif sakatlığı bulunan Emrah Başsan koşu yaptı.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.