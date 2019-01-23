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Erzurumspor'da gözler Beşiktaş maçına çevrildi

- Büyükşehir Belediye Erzurumspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek:"Geçen hafta kaybettiğimiz maçı Beşiktaş karşısında telafi etmek istiyoruz"- "Ümit ediyorum ki iyi bir başlangıcı Beşiktaş maçıyla yapacağız" - Mavi-beyazlı futbolcu Lokman Gör:"Zor deplasman olacak ama Süper Lig'e çıktığımızdan bu yana büyük takımlara karşı çok iyi oynadık. Oraya da kazanmaya gideceğiz"

23 Ocak 2019 Çarşamba 13:56
Erzurumspor'da gözler Beşiktaş maçına çevrildi


ERZURUM (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş'a konuk olacak Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un teknik direktörü Mehmet Özdilek, ikinci yarının ilk maçında Atiker Konyaspor'a yenildiklerini hatırlatarak, "Geçen hafta kaybettiğimiz maçı Beşiktaş karşısında telafi etmek istiyoruz." dedi.

Mehmet Özdilek, kulüp binasında düzenlediği basın toplantısında, evlerinde 2-1 kaybettikleri Atiker Konyaspor maçında beklemedikleri bir mağlubiyet aldıklarını söyledi.

Alınan sonuç nedeniyle üzgün olduklarını ancak 25 Ocak Cuma günü oynayacakları Beşiktaş maçına kilitlendiklerini dile getiren Özdilek, "Çok fazla zamanımız yok ve ligin iyi bir takımına karşı oynayacağız. Beşiktaş ligin önemli takımlarından biri, ikinci yarıya galibiyetle başladılar. Kolay maç olmayacak." diye konuştu.

Mehmet Özdilek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ligde herkes herkesi yenebiliyor. Dolayısıyla amacımız orada yapabileceğimizin en iyisini yapmak. Çok tecrübeli takıma karşı oynayacak olsak da içeride ve dışarıda oyun anlamında çok değişkenlik gösteren takım değiliz. Oyun anlamında sıkıntımız yok ama baştan beri noktayı koymakta sıkıntı yaşıyoruz. Bunu Konyaspor maçında da gördük. Bu sorunla ilgili çalışmalarımız da ayrıca devam ediyor."


- "Final niteliğinde 16 maçımız var"


Takıma yeni katılan oyuncuların Beşiktaş maçı kadrosunda yer alacağını vurgulayan Özdilek, Arsen Khubulov ile Özer Hurmacı'nın rahatsızlığı nedeniyle bu hafta kadroda bulunmayacağını bildirdi.

Özdilek, şunları kaydetti:

"Gönül isterdi ki yeni oyuncularımızla ocak ayından bu yana çalışmış olalım ama bu süreci doğru kurgulayamadık. Bütün bunlar sorun olsa da biz geçmişe değil önümüze bakmak zorundayız. Final niteliğinde 16 maçımız var ve alt taraftaki bu mücadelemiz 34. haftaya kadar devam edecek. Her takımda olacağı gibi bizde de ufak tefek dalgalanmalar olacaktır ama inandığımız doğrulardan taviz vermeyerek yolumuza devam edeceğiz. Geçen hafta kaybettiğimiz maçı Beşiktaş karşısında telafi etmek istiyoruz."


- Taraftara "karamsar olmayın" çağrısı


Mavi-beyazlı taraftarlara karamsar olmamaları çağrısında bulunan Mehmet Özdilek, şunları aktardı:

"Hayatımız boyunca karamsar olmadık. Bundan herkes emin olsun ki bu uzun maratonda mücadeleye devam edeceğiz. İnişi çıkışı ben çok yaşadım ama önemli olan sahaya çıktığınız zaman neler yapabileceğinizi göstermek ve oyuncularım da sahada bu mesajı veriyor. Biraz sakin kalmak önemli noktalardan bir tanesi olacak. Ümit ediyorum ki iyi bir başlangıcı Beşiktaş maçıyla yapacağız."


- Lokman Gör: "Kazanmaya gideceğiz"


Mavi-beyazlıların deneyimli savunma oyuncusu Lokman Gör de ligin ikinci yarısına iyi başlangıç yapamadıklarını belirterek, "Beşiktaş maçı zor deplasman olacak ama Süper Lig'e çıktığımızdan bu yana büyük takımlara karşı çok iyi oynadık. Oraya da kazanmaya gideceğiz, çalışmalarımızı bu yönde sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Lokman Gör, şunları kaydetti:

"En kötü bir puan alıp önümüze daha büyük ışıkla bakmak istiyoruz. Önümüzde daha 16 maç var. Bu ligde kalıcı olacağız, bundan hiç şüphem yok. Bu şehir, taraftar ve camiamızın bize inancı yüzde 100. 34. haftanın sonunda ligi 15. sırada bitirirsek kendimizi başarılı göreceğiz çünkü Süper Lig'e yeni çıkmış takımız. Bir şekilde Erzurumspor olarak bu ligde kalıcı olmak istiyoruz."

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Haber Tarihi: 23 Ocak 2019 Çarşamba 13:56
  1. Beşiktaş
  2. Büyükşehir Belediye Erzurumspor
  3. Lokman Gör
  4. Mehmet Özdilek
  5. Spor Toto Süper Lig
  6. SÜPER LİG

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