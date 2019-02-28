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Erzurumspor'da Galatasaray maçı hazırlıkları

- Mavi-beyazlı takım hazırlıklarına müsabakanın oynanacağı Kazım Karabekir Stadı'ndaki akşam antrenmanıyla devam etti

28 Şubat 2019 Perşembe 22:02
Erzurumspor'da Galatasaray maçı hazırlıkları


ERZURUM (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında 3 Mart Pazar günü sahasında Galatasaray ile karşılaşacak Büyükşehir Belediye Erzurumspor, bu maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Karşılaşmanın oynanacağı Yakutiye ilçesindeki Kazım Karabekir Stadı'nda gerçekleştirilen idman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Teknik direktör Mehmet Özdilek yönetimindeki idmanda mavi-beyazlı futbolcular, daha sonra pas çalışması ve taktik ağırlıklı yarı sahada çift kale maç yaptı.

Erzurum temsilcisinin yaklaşık 1,5 saat süren antrenmanında sakatlığı bulunan Pierre Kanstrup, takımdan ayrı çalıştı.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, hazırlıklarına yarın akşam aynı sahada yapacağı antrenmanla devam edecek.

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Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 22:02
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