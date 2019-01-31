Erzurumspor'da Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları - Mavi-beyazlı ekibin yeni transferi Fransız futbolcu Gabriel Obertan, ilk antrenmanında takımdan ayrı koştu



ERZURUM (AA) - Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında 3 Şubat Pazar günü sahasında Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Kulüp tesislerinde teknik direktör Mehmet Özdilek yönetiminde gerçekleştirilen idman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Mavi-beyazlı futbolcular, 5'e 2 top kapma ve taktik ağırlıklı dar alanda çift kale maçla antrenmanı tamamladı. Bir saat 15 dakika süren çalışmaya izinli Auremir Dos Santos dışındaki tüm futbolcular katıldı. Erzurumspor'un, Bulgaristan'ın Levski Sofya takımından renklerine bağladığı Fransız orta saha oyuncusu Gabriel Obertan da ilk antrenmanına çıktı. Obertan, idmanda takımdan ayrı koştu. Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.



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