Erzurumspor'da Bursaspor maçı hazırlıkları

Erzurumspor'da Bursaspor maçı hazırlıkları02 Mayıs 2019 Perşembe 20:58
ERZURUM (AA) - Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Bursaspor ile sahasında yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Yakutiye ilçesindeki kulüp tesislerinde, teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.
Mavi-beyazlı futbolcuların 5'e 2 top kapma ve taktik çalışmasıyla tamamladığı ve yaklaşık 1,5 saat süren idmanda, tedavileri süren Egemen Korkmaz ve Gabriel Obertan yer almadı.
Erzurum temsilcisi, Bursaspor ile 4 Mayıs Cumartesi günü yapacağı maçın hazırlıklarını yarın gerçekleştireceği antrenmanla tamamlayacak.
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