Erzurumspor, teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ile anlaştı



ERZURUM (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ile anlaşmaya varıldı. Kulübün resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, Mehmet Özdilek'ten boşalan teknik direktörlük görevi için Hamza Hamzaoğlu ile prensipte anlaşıldığı belirtildi. Açıklamada, "Kulübümüz, teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ile prensip anlaşmasına varmıştır. Hayırlı olsun." ifadeleri kullanıldı.



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