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Erzurumspor, Obertan ile yeniden anlaştı

Mavi-beyazlı ekip, 2018-2019 ara transfer döneminde kadrosuna kattığı ancak takımın Süper Lig'den düşmesiyle sözleşmesi sona eren Gabriel Obertan ile yeniden anlaşma sağladı

29 Temmuz 2019 Pazartesi 00:55
Erzurumspor, Obertan ile yeniden anlaştı

ERZURUM (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, sözleşmesi sona eren Gabriel Obertan ile prensip anlaşmasına vardı.

Kulübün Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, 30 yaşındaki Fransız orta saha oyuncusu ile prensipte anlaşma sağlandı.

"Yarım kalan bir şeyler var. Gabriel Obertan’la yeniden. Omuz omuza şampiyonluğa" etiketiyle futbolcunun oynadığı müsabakalar ile antrenman görüntüleri de paylaşıldı.

Mavi-beyazlı kulübün, Süper Lig'de mücadele ettiği 2018-2019 ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Obertan'ın, takımın Süper Lig'den düşmesiyle sözleşmesi sona ermişti.

Obertan, takımın yeni sezon öncesi Erzurum'da yaptığı ilk kampın son bölümü ile Fenerbahçe Düzce Topuk Yaylası Tesisleri'ndeki ikinci etap kamp kadrosunda yer aldı.

Erzurum temsilcisi, kariyerinde daha önce İngiltere'de Manchester United, Newcastle United ve Fransa'da Bordeaux ve Lorient ile Bulgaristan'ın Levski Sofya takımlarının formasını giyen Obertan'ı geçtiğimiz sezon ara transfer döneminde bonservis bedeli ödemeden kadrosuna katmıştı.

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Haber Tarihi: 29 Temmuz 2019 Pazartesi 00:55
  1. anlaşma
  2. Erzurum
  3. Göbriel Obertan

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