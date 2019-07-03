Erzurumspor, Mickael Pote ile anlaştı Mavi-beyazlı ekip, Adana Demirspor'dan Mickhael Pote'yi renklerine bağladı

ERZURUM (AA) - Spor Toto Süper Lig'den 1. Lig'e düşen Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Adana Demirspor'dan Mickael Pote ile anlaşma sağladı. Kulübün resmi Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, 34 yaşındaki Beninli forvet futbolcu ile anlaşmaya varıldı. 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'da forma giyen deneyimli forvet oyuncusu Erzurum’a gelerek sağlık kontrolünden geçecek. Mavi-beyazlı ekip, bu anlaşmayla Spor Toto Süper Lig'den 1. Lig'e düşmesinin ardından ilk transferini gerçekleştirmiş oldu.

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