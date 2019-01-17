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Erzurumspor ikinci yarıdan umutlu

- Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Atiker Konyaspor maçını kazanarak sezonun ikinci yarısına iyi başlamak istiyor- Kulüp basın sözcüsü Ahmet Dal:"Atiker Konyaspor karşılaşmasından iyi bir sonuç alıp üst sıralara çıkmak ve sezonun ikinci yarısına galibiyetle başlamak istiyoruz"- "Forvet transferi kesinlikle yapmak istiyoruz, görüştüğümüz futbolcular ve kulüpler var"

17 Ocak 2019 Perşembe 11:08
Erzurumspor ikinci yarıdan umutlu


ERZURUM (AA) - YUNUS HOCAOĞLU - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un kulüp basın sözcüsü Ahmet Dal, hafta sonu konuk edecekleri Atiker Konyaspor'u yenerek sezonun ikinci yarısına iyi başlamak istediklerini söyledi.

Ahmet Dal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mavi-beyazlı ekibin sezona kötü girdiğini, teknik direktör Mehmet Özdilek'in takımın başına gelmesiyle iyi sonuçlar almaya başladıklarını ifade etti.

Süper Lig'in ilk yarısında özellikle büyük takımların çok ciddi puan kaybı yaşadığını belirten Dal, "Son yıllarda görülmeyen bir tablo var. Büyük takımlar çok puan kaybetti. Açıkçası bu onların da hesap etmediği bir şeydi. Dolayısıyla takımlar arasında çok büyük farklar yok. İki üç maç üst üste kazanan takımlar bir anda sıralamada üst kısma tırmanabiliyor. Hocamız ve futbolcularımız da bunun farkında." dedi.

Süper Lig'in 18. haftasında 19 Ocak Cumartesi günü konuk edecekleri Atiker Konyaspor maçında taraftarların desteğini beklediklerini anlatan Dal, "Atiker Konyaspor karşılaşmasından iyi bir sonuç alıp üst sıralara çıkmak ve sezonun ikinci yarısına galibiyetle başlamak istiyoruz." ifadesini kullandı.


- "Takıma yeni oyuncular katacağız"


Devre arasında şimdiye kadar iki takviye yaparak takıma güç kattıklarını belirten Ahmet Dal, transfer döneminin bitimine kadar çalışmalarının devam edeceğini dile getirdi.

Dal, "Birçok takımda olduğu gibi biz de forvet konusunda sıkıntı yaşıyoruz. Devre arasında yapılan transferlerde özellikle ekonomik anlamda bedelin çok üzerinde rakamların istenmesi sorun teşkil ediyor. Kimse oturmuş takımını bozmak istemiyor. Daha fazla para vererek oyuncu transfer etmek mümkün ama ekonomi de günümüzde önemli bir sorun." diye konuştu.

Ara transfer döneminde kongreleri nedeniyle transfer konusunda geç kaldıklarını aktaran Dal, teknik direktör Özdilek'in raporu doğrultusunda kısa sürede yeni oyuncuları takıma katacaklarını anlattı.

Basın sözcüsü Dal, şunları kaydetti:

"Kulüpler transfer konusunda ciddi anlamda zorlanıyor ve ellerindeki futbolcuları tutmayı başarı gibi görüyor. Bu durum kimse için kolay değil. Biz Pierre Kanstrup ve Rashad Mohammed transferlerini yaptık. Özellikle Mohammed'in hızı, forvet ve sağ kanatta oynayabilmesi bizim için çok önemli olacak. Bunlar bizim ihtiyaçlarımızı karşılamak için yaptığımız transferler."

Yapılacak transferlerle sezon sonunda ligde kalıcı olmak istediklerini belirten Dal, "Şu anda gündemimizde transfer var ve takımın ligde kalıcı olması adına bu elzemdir. Forvet transferi kesinlikle yapmak istiyoruz, görüştüğümüz futbolcular ve kulüpler var. Ocak ayının sonuna kadar çalışmalarımızı hızlı şekilde sürdüreceğiz. Alacağımız futbolcunun kısa sürede bize katkı vermesini istiyoruz." şeklinde görüşlerini aktardı.

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Haber Tarihi: 17 Ocak 2019 Perşembe 11:08
  1. Ahmet Dal
  2. Büyükşehir Belediye Erzurumspor
  3. Futbol
  4. Spor Toto Süper Lig

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