Erzurumspor-Galatasaray maçı saat kaçta oynanacak? Erzurumspor-GS maçın hakemi kim?

Süper Lig’nin 24. Haftasında yine heyecan dorukta. Erzurumspor-Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta oynanacak? Resmen açıklandı. Galatasaray, BB Erzurumspor maçının erkene alınması için başvuruda bulunmuş ancak, GS’nin bu talebi kabul edilmemişti. Erzurumspor-Galatasaray maçı saat kaçta ne zaman oynanacak? Erzurumspor-Galatasaray maçın hakemi kim?

Pazar günü Spor Toto Süper Lig'de BB Erzurumspor ile karşılaşacak olan Galatasaray, olumsuz hava koşulları nedeniyle TFF'ye yaptığı maçın erken saate alınması ile ilgili başvurunun reddedildiğini duyurdu. Bilindiği üzere, 3 Mart 2019 Pazar günü saat 19:00 da oynanacak ve Cüneyt Çakır’ın yöneteceği Erzurumspor - Galatasaray maçı için, gerek TFF gerekse yayıncı kuruluş nezdinde maçın daha uygun meteorolojik, saha ve fiziki koşullarda oynanabilmesi ve gündüz saatlerine alınması konusunda, maç saatinin ilan edildiği ilk günden itibaren başvuruda ve müteaddid görüşmelerde bulunduk.

Bu çerçevede, sporcu sağlığını ön plana alarak, maçın daha adil ve eşit şartlarda oynanması için 13:30 ya da 16:00 gibi uygun bir saate alınması yönünde yaptığımız yazılı talebimize karşı; yayıncı kuruluş ve ev sahibi takımın olumsuz görüşleri gerekçesiyle, daha önce ilan edilen gün ve saatte oynanacağı TFF tarafından Kulübümüze bildirilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Galatasaray Spor Kulübü

Erzurumspor'dan GS'ye jet yanıt

Galatasaray'ın "Erzurumspor maçını başka statta oynayalım" teklifine Erzurumspor cephesinden yanıt geldi. Erzurumspor Sportif Direktörü Zafer Demir, Galatasaray’ın talebini Milliyet’e değerlendirdi. Sarı-Kırmızılıların teklifini kabul etmediklerini söyleyen Demir, “Akşam burada oynanır. Sivas’ta nasıl oynanıyor? Daha önce burada oynanmıyordu tamam ama artık alttan ısıtmamız var. Ona bakarsanız İstanbul daha soğuk. Buranın soğuğu dokunmaz. Ayıp oluyor! Buraya gelen geliyor, puanını alan dönüyor. Oynayan oynuyor yani. Bunlar hep bahane... O zaman kapatalım burayı, büyük takımlar istedikleri yerde oynasınlar” diye konuştu. Erzurum Başkanı Hüseyin Üneş ise TFF’ye “kesinlikle kabul etmiyoruz” yanıtını verdi.

Terim'den TFF’ye gönderme

Terim, Süper Lig'de pazar günü oynayacakları Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçınının akşam 19.00 yerine, gündüz oynanması için yaptıkları itirazla ilgili sorulan bir soruya ise şu yanıtı verdi:

"Hafta sonu oynayacağımız Erzurumspor maçınım saatiyle ilgili olarak da; biz şu ana kadar adaleti olmayan ve hak olmayan hiçbir şey için şu ana kadar ağzımızı açmadık. Söylenecek o kadar çok şey var ki o konuyla ilgili... Biz Ankara'da oynadık ama bizden sonra Ankara'da oynamayan çok oldu. Biz sulu sahada oynadık ağzımızı açmadık. 22 oyuncunun sağlığı için varsa bir şey konuşulmalı. Erzurumsporlu oyuncular için de Galatasaraylı oyuncular için de... Oyuncunun sağlık riskini taşımak kimse istemez. Yoksa akşam 7, gece 9, sabah 8'de her saate de oynarız biz. Gece eksi 13-14 derece oynanacak diye bir kaygı var. Erzurumsporlu oyuncular için de aynı kaygıyı taşırız. Haktan, adaletten ayrılmaya niyetimiz yok bizim. Olayı da başka yere çekmenin de manası yok. Olmazsa olmaz, olursa olur.

Süper Lig 24. hafta maçlarının hakemleri