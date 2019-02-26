Erzurumspor, Galatasaray maçı hazırlıklarına başladı



ERZURUM (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Galatasaray'ı konuk edecek Büyükşehir Belediye Erzurumspor, maçın hazırlıklarına başladı. Süper Lig'in 23. haftasındaki MKE Ankaragücü maçının ardından iki gün izin yapan mavi-beyazlı futbolcular, akşam saatlerinde Yakutiye ilçesindeki kulüp tesislerinde toplandı. Futbolcular, teknik direktör Mehmet Özdilek yönetiminde gerçekleştirdikleri antrenmanda koşu ve ısınma hareketleri yaptı. Kar yağışı altındaki idmanda futbolcular, yaklaşık 45 dakika kondisyon ağırlıklı çalıştı. Büyükşehir Belediye Erzurumspor, 3 Mart Pazar günü sahasında Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarını yarın gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.



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