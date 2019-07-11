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Erzurumlular piknikte bir araya gelecekler

Bilecik Erzurumlular Derneği tarafından düzenlenecek olan hıdrellez etkinliğinde Erzurumlular bir araya gelecek.

11 Temmuz 2019 Perşembe 12:48
Erzurumlular piknikte bir araya gelecekler

Bilecik Erzurumlular Derneği tarafından düzenlenecek olan hıdrellez etkinliğinde Erzurumlular bir araya gelecek.


Erzurumlular Derneği Başkanı Ebu Talip Dursun, yaptığı açıklamada, “Her yıl geleneksel olarak düzenlenen piknik ve hıdrellez programımızda tüm hemşehrilerimizi görmekten mutluluk duyarız. Her yıl verdiğimiz protokol üyelerinde davetiyeyi bu yıl vermedik, yönetim olarak böyle bir karar aldık. 14 Temmuz pazar günü saat 14:00’da Dereşemsettin Köyü Piknik Alanı’nda düzenlediğimiz etkinlikte Erzurumlu hemşehrilerimizle bir araya gelmek istedik. Burada yöremiz yiyecekleri, oyunları sergilenecek. Tüm Erzurumlu ve gelmek isteyen Bilecikli hemşehrilerimizi piknik ve hıdrellez programımıza davet ediyorum" dedi.

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Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 12:48
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