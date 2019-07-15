Erzurumlular hıdrellezde gönüllerince eğlendiler

Bilecik Erzurumlular Derneği tarafından bu yıl 11’incisi düzenlenen hıdrellez etkinliğinde bir araya gelen Erzurumlular gönüllerince eğlendiler.

Bilecik merkeze bağlı Dereşemsettin Köyü Piknik Alanı’nda düzenlenen etkinliğe Bilecik Erzurumlular Derneği Başkanı Ebu Talip Dursun ve çok sayıda Erzurumlu vatandaş katıldı. Programda konuşma yapan Bilecik Erzurumlular Derneği Başkanı Ebu Talip Dursun, Bileciklilerden hiçbir ayrım ve gayrımlarının olmadıklarını ifade ederek "Her sene yapıyoruz aralıksız şimdi biz ilk önce Bilecik’te oturuyoruz, Bilecik’in ekmeğini yiyoruz. Bilecikli kardeşlerimizde hiçbir ayrımız gayrımız yoktur. 15 Temmuz’da ilk dakika sivil toplum kuruluşlarından sahaya inen memleketin Amerika, İsrail işgaline karşı savunan sivil toplum kuruluşlarından bir tanesiyiz. Bilecik’in ekonomisinde de olduk, siyasetinde de olduk. Güvenliğinde de olduk Bilecik için ölürüz. Selçuklunun kurulduğu topraklardan Erzurum’dan Osmanlı’nın kurulduğu topraklarda ikamet etmekteyiz. Burada yaşamaktan onur ve gurur duyuyoruz. Hepimiz kardeşiz, hepimiz önce Bilecikliyiz sonra Erzurumluyuz" dedi.

Etkinlik, Erzurum yöresine ait cağ kebapların yapılması ve halayların çekilmesiyle son buldu.