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Erzurumlu öğrenciler tatillerini boş geçirmeyecek

Erzurum Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 2018-2019 eğitim öğretim yılının sona ermesinin ardından çocukların yaz aylarında vakitlerini daha verimli geçirebilmesi ve sporla tanışmalarını sağlamak amacıyla düzenlenen Yaz Spor Okullarının açılışı yapıldı.

29 Haziran 2019 Cumartesi 15:21
Erzurumlu öğrenciler tatillerini boş geçirmeyecek

Erzurum Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 2018-2019 eğitim öğretim yılının sona ermesinin ardından çocukların yaz aylarında vakitlerini daha verimli geçirebilmesi ve sporla tanışmalarını sağlamak amacıyla düzenlenen Yaz Spor Okullarının açılışı yapıldı.


29 branşta 15 bin sporcunun eğitim alacağı Yaz Spor Okullarının “Bu yaz mutlaka spora başlamalısın” sloganıyla açılışı yapıldı. Atletizm, Tenis, Voleybol, Güreş, Karate gibi farklı branşlarda eğitim alacak öğrencilere ilk etapta yaz sezonu sonuna kadar yüksek tempoyla eğitim verilmesi amaçlanıyor.


Öğrencilerin boş vakitlerini verimli geçirebilmeleri ve sağlıklı bir yaşam sürdürebilmelerini amaçladıklarını ifade eden Erzurum Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, “Yaz Spor Okulları Türkiye’nin 81 ilinde eş zamanlı olarak açılışının yapıldığı gibi Erzurum’da da bugün açılışı yapılıyor. 29 branşta15 bin çocuğumuza bu yaz çeşitli branşlar da spor yaptırmak. Çocuklarımızın uzun süren bir kış ikliminden sonra gelen yaz ayında kendilerini hem havuzlarda hem spor salonlarında hem de futbol, voleybol ve basketbol sahalarında kendilerine yer bulup geliştirmeleri, boş zamanlarını değerlendirmeleri ve sağlıklı bir yaşam sürdürebilmeleri için Yaz Spor Okullarını bugün itibariyle Erzurum da bizde başlatmış bulunuyoruz” dedi.


Erzurum da 81 il ile eş zamanlı açılışı yapılan Yaz Spor Okulu, sporcu çocukların aileleri tarafından yoğun ilgi gördü.


Programın sonunda judo, boks, basketbol ve jimnastik gibi branşlarda öğrencilerin yaptığı gösteriler, ilgiyle izlendi.

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Haber Tarihi: 29 Haziran 2019 Cumartesi 15:21
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