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Erzurumlu Milletvekili Kırkpınar’dan Çomaklı’ya ziyaret

AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof.

02 Ağustos 2019 Cuma 10:04
Erzurumlu Milletvekili Kırkpınar’dan Çomaklı’ya ziyaret

AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı’yı ziyaret etti.


Erzurumlu olan ve memleketine gelerek sıla-i rahimde bulunan Kırkpınar’ı ağırlamaktan oldukça mutlu olduklarını ifade eden Rektör Çomaklı; Anadolu’nun kadim başkentlerinden, tarihi dokusu ve kültürel mirası ile eşsiz bir kimliğe sahip, serhat şehri Erzurum’un, çeşitli kulvarlarda başarıyla temsil edildiğini vurguladı.


Atatürk Üniversitesinin ikili ilişkilerini güçlendirmek ve yeni projeler geliştirmek için istişarelerde bulunmak üzere birçok ziyaret gerçekleştirdiklerini aktaran Prof. Dr. Çomaklı: “Bu ziyaretler kapsamında çok sayıda hemşehrimize denk geliyoruz. Şehrimizden, ülkemizin dört bir tarafına yayılan değerleri gördükçe gururlanıyoruz. Bu kapsamda Erzurumlu olan ve milletimizi Gazi Mecliste temsil eden Yaşar Kırkpınar’a nazik ziyaretinden dolayı teşekkür ediyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi olan ve Erzurum milletvekili olmamasına rağmen kendi memleketiyle yakından ilgilenen Kırkpınar’a şükranlarımı sunuyor, çalışmalarında muvaffakiyetler diliyorum” şeklinde konuştu.


"Atatürk Üniversitesi, Uzun Yıllardır Ülkesine Hizmet Ediyor"


Erzurum’da olmaktan ve Atatürk Üniversitesinde bulunmaktan dolayı memnuniyetini dile getiren AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, Milli Mücadelede aktif rol oynamış ve kahramanlık destanının 100. yılını kutlayan bir memleketin evladı olmaktan onur duyduğunu ifade etti.


Atatürk Üniversitesinin oluşumunu tamamlamış ve uzun yıllardır ülkesine hizmet veren güzide bir kurum olduğuna dikkat çeken Vekil Kırkpınar: “Ülkemizin büyük ekonomiler arasına girme hedefine ulaşması için teknoloji üreterek katma değeri yüksek ürünler ihraç eden bir konuma hızlı bir şekilde erişmeliyiz. Bunun için de bilgi üreten ve bilgiyi nitelikli bir biçimde kullanarak ticari değere dönüştüren, araştırma geliştirme sistemini daha etkin bir şekilde kullanan ve üniversite-sanayi iş birliğini daha da geliştiren çalışmalar üzerine yoğunlaşmalıyız. Atatürk Üniversitesi de bu noktada önemli çalışmalar yapıyor. Biz de siyasetçiler olarak üniversitelerimizin ihtiyaçlarını karşılama noktasında bugüne kadar verdiğimiz desteği bundan sonra da vermeye devam edeceğiz” diye konuştu.


Hediye takdimiyle devam eden ziyaret, iyi dilek temennileriyle son buldu.

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Haber Tarihi: 02 Ağustos 2019 Cuma 10:04
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