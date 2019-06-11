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Erzurumlu Mehmet Geyik, Türkiye’de saz yastık imalatı yapan tek kişi kaldı

Erzurumlu 89 yaşındaki Mehmet Geyik, Türkiye’de saz yastık yapan tek usta olarak hizmet vermeye devam ediyor.

11 Haziran 2019 Salı 09:39
Erzurumlu Mehmet Geyik, Türkiye’de saz yastık imalatı yapan tek kişi kaldı

Erzurumlu 89 yaşındaki Mehmet Geyik, Türkiye’de saz yastık yapan tek usta olarak hizmet vermeye devam ediyor. 1955 yılından beri yastık imalatı yapan 88 yaşındaki Mehmet Geyik, Türkiye’de bu işin son temsilcisi durumunda.


Yıllar önce Erzurum ovasında sazlık alanda yetişen genelde sulak alanlarda bulunan yöresel ifadeyle çilden üretilen yastıkların sünger yastıklara oranla daha sağlıklı olduğun dile getiren Mehmet Geyik, mütevazi iş yerinde unutulmaya yüz tutmuş mesleği ile bugünlerde sadece özel siparişler aldığında üretim yapabiliyor.


Artık bu yastıkları Türkiye’de kendisinin dışında yapabilecek kimsenin olmadığını dile getiren Mehmet Geyik, “Artık o eski zamanlarda ki sazlıklar yok, bu meslek grubu da yapılmadığı için elimizdeki imkanlarla uzaklardan Afyon Bolvadin’den yastık için çil getirtmeye çalışıyoruz. Ben bu mesleğin son halkasıyım, benim çocuklarım bu mesleği yapmak istemiyor, kendimin de yaşı ilerlediği için çırak da bulamıyorum, bir de artık bu meslek çok parada kazandırmadığı için kimselerde yapmak istemiyor” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 11 Haziran 2019 Salı 09:39
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