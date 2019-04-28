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Erzurumlu gençler tarihi mekanlara pedalladı

Yeşilay Cemiyeti Erzurum Şube Başkanlığı tarafından bisiklet turu düzenlendi.

28 Nisan 2019 Pazar 12:32
Erzurumlu gençler tarihi mekanlara pedalladı

Yeşilay Cemiyeti Erzurum Şube Başkanlığı tarafından bisiklet turu düzenlendi. Bisiklet turunda tarihi mekanlar tercih edildi.


9. Yeşilay Bisiklet Turu etkinlikleri dolayısıyla 50 şehirde aynı anda bisiklet turu yapıldı. Yeşilay Cemiyeti Erzurum Şube tarafından yaklaşık 250 kişinin katıldığı 5 kilometrelik bisiklet turu gerçekleştirildi. Fiziksel aktivitenin yararları konusunda toplum bilincini oluşturmak, iyi uygulamalara dikkat çekmek, sağlıklı davranışları ve yaşam tarzlarını teşvik etmek için düzenlenen bisiklet turuna büyük küçük birçok vatandaş bisikleti ile katıldı.


Atatürk Üniversitesinden başlayan ve 5 kilometre yol katledilen bisiklet turu sonrası tura katılanlar, Yakutiye Medresesi önünde turu noktaladıktan sonra yemek yedi.


Yeşilay Erzurum Şube Başkanı Salih Kaygusuz, gençlere sporu aşılamak için böyle bir faaliyet düzenlendiğini ifade ederek, “Bağımlılıkla mücadeleye dikkat çekmek amacıyla yaklaşık 250 öğrencimizle bisikletlere binip Yakutiye Medresesi önünde turumuzu noktalayacağız. Bugünkü faaliyetimizi ’Bir nedenim var birde bisikletim var’ sloganı ile gerçekleştiriyoruz. Bütün gençlerimize spor yapması ve bisiklete binmesi konusunda dikkat çekmek için yapıyoruz. Bu faaliyet 50 ilde aynı anda yapılacak” dedi.


Düzenlenen etkinliğin sonunda yaklaşık 250 genç hatıra fotoğraf çektirdi.

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Haber Tarihi: 28 Nisan 2019 Pazar 12:32
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