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Erzurumlu Fenomen Emrah Çılgı’dan ilginç tepki: “Temas yoksa tükürük var”

Erzurum’lu fenomen Emrah Çılgı, İstanbul Yeni Havalimanı’nda Funda Esenç isimli yolcunun uçak rötar yaptığı için havayolu şirketi personeli Tuğçe Selvi’ye hakaretlerde bulunması üzerine tepki videosu yayınladı.

27 Nisan 2019 Cumartesi 16:44
Erzurumlu Fenomen Emrah Çılgı’dan ilginç tepki: “Temas yoksa tükürük var”

Erzurum’lu fenomen Emrah Çılgı, İstanbul Yeni Havalimanı’nda Funda Esenç isimli yolcunun uçak rötar yaptığı için havayolu şirketi personeli Tuğçe Selvi’ye hakaretlerde bulunması üzerine tepki videosu yayınladı.


İstanbul Yeni Havalimanı’nda Funda Esenç isimli bir yolcu, uçak rötar yaptığı için, havayolu şirketi personeli Tuğçe Selvi’ye hakaretlerde bulunması büyük tepki aldı.


Sosyal medyada gündeme oturan olaydaEsenç’in personele haksız ve ağır hakaretleri Erzurumlu fenomen Emrah Çılgı’nın dikkatini çekti. Tiyatrocu, Fenomen, “Temas Yok” diyerek kışkırtıcı tavır takınan kadına, “Temas yoksa tükürük var” isimli bir video yayınladı.


Tiyatro ile ilgilenen ve Sosyal medya fenomeni olan Emrah Çılgı, arkadaşlarıyla birlikte havalimanında yaşanan anların devamını canlandırdı. Yolcuların da tepki gösterdiği olayda başka bir kadın yolcunun Selvi’ye hakaretler eden Esenç’e, "Sen bunları bana söyleseydin ben seni döverdim" diye tepki göstermesi üzerine Emrah Çılgı yaptığı canlandırmada, insanlardan tepki gören kadının önünden geçen her yolcunun, Esenç’e “Temas yoksa tükürük var” diyerek geçmesi dikkat çekti. Takipçilerden beğeni alan video, bir çok platformda Funda Esenç’e tepki olsun diye paylaşıldı.


Olay sonrası Havayolu şirketi, ”İnsani değerleri her şeyin üzerinde tutan bir havayolu olarak 25 Nisan 2019 tarihli IST-BJV KK42 seferimiz öncesinde yer hizmetleri personelimizin maruz bırakıldığı üzücü olayı şiddetle kınıyoruz. Yaşanan bu üzücü durumla ilgili gerekli işlemlerin yapılacağını kamuoyuna saygı ile duyuruyoruz" ifadesini kullanmıştı.

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Haber Tarihi: 27 Nisan 2019 Cumartesi 16:44
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