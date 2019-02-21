Erzurumlu çocuklar valiyi ziyaret etti

Biz Anadoluyuz projesi kapsamında Bursa’ya gelen Erzurumlu öğrenciler, Bursa Valisi Yakup Canbolat’ı ziyaret etti.

Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki 21 ilden 15 yaş ve altı 50 bin öğrencinin, ülkenin farklı şehirlerini ziyaret etmeleri sağlanarak kardeşlik köprüsünün kurulması, ortak kültürel değerlerin paylaşılması hedeflenen Biz Anadoluyuz Projesi tüm hızıyla devam ediyor. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, İçişleri Bakanlığı tarafından 2018 yılında başlatılıp devam eden ‘Biz Anadoluyuz’ projesinin Bursa ayağının 9. etabı kapsamında gelen Erzurumlu öğrenciler, Vali Yakup Canbolat’ı ziyaret etti. Çocukların ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Canbolat, Bursa’da 400 bine yakın Erzurumlunun yaşadığını söyledi. Canbolat, “Dolayısıyla burasıda ikinci Erzurum gibidir. Bu ziyaretler, sizlere kültürler arası dayanışmayı da kazandıracaktır. Siz gençlerin bilgi ve gördüklerinin artması anlamında da önemli olduğunu düşünüyoruz. Bu nokta da bizde bakanlığımızın talimatıyla Erzurum’dan gelen 500 tane çocuğu Bursa’da misafir edeceğiz. Umarım güzel hatıralarla dönersiniz. Bursa Osmanlının kurulduğu yerdir. 3 kıtaya medeniyet götüren bir şehirdir” diye konuştu.

Çocuklarla yakından ilgilenen Canbolat, daha sonra onlara Bursa’nın simgesi olan kestane şekeri ve havlusunu hediye etti.