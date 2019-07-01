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Erzurumlu ailenin içerisinde bulunduğu otomobil şarampole uçtu: 1 ölü, 4 yaralı

Erzincan’da meydana gelen trafik kazasında Erzurumlu ailenin içerisinde bulunduğu otomobil şarampole uçtu.

01 Temmuz 2019 Pazartesi 12:48
Erzurumlu ailenin içerisinde bulunduğu otomobil şarampole uçtu: 1 ölü, 4 yaralı

Erzincan’da meydana gelen trafik kazasında Erzurumlu ailenin içerisinde bulunduğu otomobil şarampole uçtu. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.


Kaza, bugün saat 11. 00 sıralarında Erzincan- Sivas karayolu Yurtbaşı köyü yakınlarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Erzurum’un Oltu ilçesi nüfusuna kayıtlı Mahmut Macit idaresindeki 34 BYT 980 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole uçtu. Kazada araçta bulunan Müsebiye Macit olay yerinde hayatını kaybetti. Araç sürücüsü Mahmut Macit ile Aynur Macit, Atike ve Elif Durak yaralandı.


Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kaza ile ilgili tahkikat başlatılırken otomobilin İstanbul’dan Erzurum’un Oltu ilçesine gittiği öğrenildi.

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Haber Tarihi: 01 Temmuz 2019 Pazartesi 12:48
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