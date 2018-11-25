Erzurum'dan AK Parti'ye rekor başvuru

AK Parti Erzurum İl BaşkanıMehmet Emin Öz, AK Parti İl Başkanlığında düzenlenen basın toplantısında, 31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerde belediye başkanlığı adaylığı için AK Parti'ye yoğun ilgi olduğunu aktararak "Temayül yoklamaları herhangi bir şekilde aramızda kırıcılığa ve sıkıntıya sebep olmadı. Bu açıdan çok mutluyuz çünkü 17 yıllık partinin bu kadar dinamik ve birlik içinde durması Türk siyasi tarihinde ender görülen olaylardan birisidir." dedi.

Aralık ayının 14'üne kadar ilçelerdeki adaylarının belirleneceğini ifade eden Öz, "Erzurum Büyükşehir Belediyesi için 6, ilçelerden Aşkale 19, Aziziye 9, Çat 22, Hınıs 15, Horasan 11, İspir 13, Karaçoban 6, Karayazı 7, Köprüköy 7, Narman 8, Oltu 16, Olur 9, Palandöken 19, Pasinler 27, Pazaryolu 12, Şenkaya 9, Tekman 8, Tortum 19, Uzundere 12, Yakutiye 20 olmak üzere toplamda 274 aday adayımız var." diye konuştu.

'Belediyecilik AK Parti ile başladı AK Parti ile devam edecek'

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen de yeni dönemde çok daha yeni projeler hayata geçireceklerini dile getirerek "Hamdolsun bugün şehri dolaştığımızda asfalt, kaldırım, çevre düzenlemesi ve kentsel dönüşümlerle çok farklı yerde olduğunu görürüz. Bunları bakanlarımız, milletvekillerimiz ve teşkilatımızın öncülüğünde gerçekleştirdik. Belediyecilik AK Parti ile başladı AK Parti ile devam edecek. Erzurum'un sorunlarını asgariye indireceğiz. Şehrin en ücra noktasına varıncaya kadar bilgimiz var. Projelerle eksiklerimizi yapacağız." değerlendirmesini yaptı.

AK Parti Erzurum Milletvekili Recep Akdağ da yerel seçimlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Erzurum'dan büyük oy beklediğini aktardı. Hizmet belediyeciliğinin Türkiye'de en güzel örneğinin 1994 yılında İstanbul'da Erdoğan'la başladığını anlatan Akdağ, şunları dile getirdi:

"Sekmen, AK Parti'li belediyecilik ruhuyla yetişmiştir. AK Parti'nin belediyecilik ruhuyla hizmet yaptığı yerlerde AK Parti'li belediyeler onun için fark atıyor, bundan sonra da AK Parti'nin belediyeciliğiyle Türkiye'de şehirler daha yaşanır ve huzurlu şehirler olacak. Fakirlerin gözetildiği, gençlerin, çocukların ve kadınların sosyal ihtiyaçlarının yerine getirildiği belediyecilik anlayışıyla hizmete devam edeceğiz."

'Sekmen'e güvencimiz tamdır'

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir de Erzurum'da geçen 5 yıl boyunca belediye başkanlığı yapan Sekmen'in bulunduğu her alana damga ve mühür vurduğunu belirterek, "Bu anlamda Erzurum örnek gösteriliyordu, şimdi daha da somut hale gelecek. Sekmen'e güvencimiz tamdır. Milletçe teşkilatlarımızla kol kola verip 31 Mart'ta doruk noktalarda oy alacağız." dedi.

AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok da Sekmen'e görevinde başarılar dileyerek, "Erzurum'da 15 yıldır belediyecilik boyutunda büyük hizmetler yaptık. Eksiklerimizi tamamlayacağız ama 2019 ve 2024 dönemi daha insana dokunan ve bugüne kadar gündeme gelmeyen hizmetleri yapmaya devam edeceğiz." diye konuştu.