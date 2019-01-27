Erzurum'daki uyuşturucu operasyonu

ANKARA (AA) - Emniyet Genel Müdürlüğünden, Erzurum'da yakalanan 25 bin 834 parça uyuşturucu maddeyle aynı özelliklerde 4 parça eroin maddesi ile gözaltına şahsın aracında yapılan aramalarda, suç geliri olduğu değerlendirilen 27 bin 800 dolar ve 100 avronun ele geçirildiği bildirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalar neticesinde, 24 Ocak'ta Erzurum-Erzincan Karayolu üzerindeki polis uygulama noktasında şüphe üzerine durdurulan tır içerisinde yapılan aramada, 17 çuval içerisinde toplam da 25 bin 834 parça halinde daralı ağırlığı 1 ton 535 kilogram eroin ele geçirildiği hatırlatıldı.

Yakalanan tır şoförü Ş.D. hakkında "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan adli işlem başlatıldığı, konuyla ilgili detaylı araştırmalarda aracın Gürbulak Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye girdiğine ve Ağrı üzerinden İstanbul'a doğru yola çıktığına, bu kapsamda Erzurum'dan geçtiği tespit edildiğine işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız koordinesinde uyuşturucu maddeyi İstanbul'da teslim alacak şahısların yakalanması amacıyla çalışmalara başlandı. Tırda bulunan yükü teslim almaya gelen H.K. isimli şüpheli şahıs ile olayla ilgili olduğu tespit edilen S.Ö. isimli şahıs, İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile yapılan operasyon neticesinde 26 Ocak 2019'da yakalandı.Ayrıca olay kapsamında bir lojistik firmasında yapılan aramalarda Erzurum'da yakalanan 25 bin 834 parça uyuşturucu maddeyle aynı özelliklerde 4 parça eroin maddesi ve S.Ö. isimli şahsın aracında yapılan aramalarda ise suç geliri olduğu değerlendirilen 27 bin 800 dolar ve 100 avro ele geçirildi.

Uyuşturucu ticareti suçunun başında olduğu tespit edilen M.Z.F. isimli şahıs İstanbul Sabiha Gökçen Havaalanı'ndan Almanya'ya kaçarken görevlilerimizce yakalandı.Şüpheli M.Z.F, Ş.D, H.K. ve S.Ö. isimli şahıslar, İçişleri Bakanlığımızca tahsis edilen özel jet uçağı ile Erzurum'a getirilmiş olup haklarında 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak ve Nakletmek' suçundan yürütülen soruşturma devam etmektedir."

Erzurum'da güvenlik güçlerince bir suç şebekesine yönelik operasyonda ele geçirilen 1 ton 535 kilogram eroine ilişkin biri suç örgütü lideri, 2'si organizatör 4 şüpheli gözaltına alınmış, uyuşturucu miktarının Cumhuriyet tarihinde "tek operasyonda yakalanan en büyük eroin miktarı" olduğu belirtilmişti.