Erzurum'daki tefecilik operasyonu

ERZURUM - (AA) - Erzurum'da tefecilik yaptıkları öne sürülen kişilere yönelik gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, tefecilik yaptığı değerlendirilen kişilere yönelik düzenlenen iki ayrı operasyonda gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, savcılıktaki işlemlerinin ardından tutuklanma talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Şüpheliler N.K, S.A, B.A. ve S.A. mahkemece tutuklandı.

- Olay

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı, nisan ayında intihar eden O.Y'nin bıraktığı intihar mektubunda yer alan bilgiler ve gelen bazı ihbarlar üzerine soruşturma başlatmış ve tefecilik yaptıkları öne sürülen kişilere yönelik gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda 4 şüpheli yakalanmıştı.

Ekipler, şüphelilerin evlerinde yaptıkları aramalarda ise bir miktar para, bir av tüfeği, bu silaha ait mermiler ile çok sayıda tapu ve doküman ele geçirmişti.