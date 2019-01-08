Erzurum'da yarın okullar tatil mi? Erzurum 9 Ocak kar tatili

Kar yağışı tüm yurtta etkisini sürdürüyor. Beyaza bürünen illerimizin arasında Erzurum da yerini aldı. Erzurum'da kar yağışının etkili olmaya devam etmesi üzerine öğrenci ve veliler Erzurum'da okullar yarın tatil mi? Erzurum'da okullar 9 ocak çarşamba günü tatil olacak mı? sorularını sormaya başladı. İşte yanıtı...

08 Ocak 2019 Salı 19:26
Erzurum'da yarın okullar tatil mi? Erzurum 9 Ocak kar tatili

Kar yağışı tüm yurtta etkisini sürdürüyor. Beyaza bürünen illerimizin arasında Erzurum da yerini aldı. Erzurum'da kar yağışının etkili olmaya devam etmesi üzerine öğrenci ve veliler Erzurum'da okullar yarın tatil mi? Erzurum'da okullar 9 ocak çarşamba günü tatil olacak mı? sorularını sormaya başladı. İşte yanıtı...

Erzurum'da yoğun kar etkili olmaya başladı. Birçok ildeki resmi okullar 9 Ocak çarşamba günü okulların tatil olduğunu duyururken Erzurumlular da yetkillerin açıklamasını merak ediyor. Peki Erzurum'da olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime ara verilecek mi? Erzurum'da yarın (9 Ocak çarşamba) okullar tatil olacak mı? 

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Erzurum'da yarın ( 9 Ocak çarşamba) okullar tatil mi?

Erzurum'da olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.

Öğrencilerin mağdur olmaması için tüm tedbirlerin alındığı aktarılan açıklamada, "Olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde bulunan tüm okul öncesi, ilköğretim okulları, liseler ve özel eğitim ile öğretim kurumları 09 Ocak 2019 Çarşamba tatil edilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, kurum ve kuruluşlarda çalışan engelli personel ile hamile kadınların da aynı gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

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