Erzurum'da yarın okullar tatil mi? Erzurum 10 Ocak Perşembe kar tatili

Kar yağışı tüm yurtta hayat koşullarını etkilemeye devam ediyor. Günlerdir beyaza bürünen illerimizin arasında Erzurum da var. Erzurum'da kar yağışı etkili olmaya devam etmesi üzerine bugün okullar tatil edildi. Öğrenci ve veliler Erzurum'da okullar yarın da tatil mi? Erzurum'da okullar yarın tatil olacak mı? sorularını sormaya başladı. Peki Erzurum'da 10 Ocak Perşembe günü okullar tatil mi?

Erzurum'da yoğun kar etkili olmaya devam ediyor. Erzurum Valiliği, il genelinde bugün eğitime bir gün ara verildiğini bildirmişti. Kar yağışının bugün de gün boyu etkili olması bekleniyor. Peki Erzurum'da yarın (10 ocak perşembe günü) okullar tatil olacak mı?

Erzurum hava durumu

Erzurum'da yarın (10 ocak perşembe günü) okullar tatil olacak mı?

Erzurum, bugün de yoğun kar yağışı etkisi altına girerken, il genelinde okulların yarın tatil ilan edilip edilmeyeceği soruluyor. Erzurum Valiliği'nden şu ana kadar resmi bir açıklama gelmezken bugün ara verilen eğitim-öğretime yarın da ara verilp verilmeyeceği henüz netlik kazanmadı.

Erzurum Valiliği bugün (9 Ocak çarşamba günü) kar yağışı nedeniyle okullar tatil etmişti. Öğrenci ve veliler Erzurum'da yarın (10 ocak perşembe günü) okullar tatil mi? sorusunun cevabını merak ediyor. Erzurum Valiliği yarın okulların tatil olup olmayacağı konusunda resmi bir açıklama yapmadı.