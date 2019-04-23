Erzurum’da yarım milyon liralık reçine esrar ele geçirildi Erzurum Aşkale İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yol kontrol uygulamalarında piyasa değeri 500 bin TL olan 4 kilo reçine esrar ele geçirildi.

Erzurum Aşkale İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yol kontrol uygulamalarında piyasa değeri 500 bin TL olan 4 kilo reçine esrar ele geçirildi.

Aşkale İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Çayköy mevkiindeki yol uygulamalarında durdurulan otobüste kimlik kontrolü ve arama yapıldı. Arama sırasında arka taraflarda oturan iki kişinin şüpheli hareketleri jandarmanın dikkatinden kaçmadı. Afganistan uyruklu olduğu belirlenen şahısların yanlarında taşıdıkları sırt çantalarını arayan ekipler çanta ve astar arasında zula diye tabir edilen yerde 4 kilo reçine esrar ele geçirdi.

Gözaltına alınan Afganistan uyruklu şahıslar İlçe Jandarma Komutanlığında alınan ifadeleri sonrasında Aşkale Adliyesine sevk edildi. Mahkemeye sevk edilen şahıslardan biri tutuklanırken diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.