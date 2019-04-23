Erzurum’da yarım milyon liralık reçine esrar ele geçirildi
Erzurum Aşkale İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yol kontrol uygulamalarında piyasa değeri 500 bin TL olan 4 kilo reçine esrar ele geçirildi.23 Nisan 2019 Salı 13:44
Erzurum Aşkale İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yol kontrol uygulamalarında piyasa değeri 500 bin TL olan 4 kilo reçine esrar ele geçirildi.
Aşkale İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Çayköy mevkiindeki yol uygulamalarında durdurulan otobüste kimlik kontrolü ve arama yapıldı. Arama sırasında arka taraflarda oturan iki kişinin şüpheli hareketleri jandarmanın dikkatinden kaçmadı. Afganistan uyruklu olduğu belirlenen şahısların yanlarında taşıdıkları sırt çantalarını arayan ekipler çanta ve astar arasında zula diye tabir edilen yerde 4 kilo reçine esrar ele geçirdi.
Gözaltına alınan Afganistan uyruklu şahıslar İlçe Jandarma Komutanlığında alınan ifadeleri sonrasında Aşkale Adliyesine sevk edildi. Mahkemeye sevk edilen şahıslardan biri tutuklanırken diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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