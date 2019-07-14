Erzurum’da yaban hayatı fotokapana yansıdı

Erzurum’da bir Youtuber tarafından doğa hayatını yakından incelemek kapsamında ormanlık alan içerisine kurulan fotokapanlara ayı ve tilkilerin renkli görüntüleri yansıdı.

Erzurum’un Olur ilçesinde bir Youtuber doğa hayatını incelemek ve takipçilerine izletmek için kurduğu fotokapana ayı ve tilkilerin gün içerisindeki halleri yansıdı.

Görüntülerde önce bir bozayı yer alıyor. Ayı beslenmek için sabah saatlerinde yiyecek aramaya çıkıyor. Videonun devamında objektife bu kez bir tilki yansıyor. Hamile olduğu düşünülen tilki de karnını doyurmak için yiyecek aramaya çıkıyor.