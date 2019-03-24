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Erzurum’da Uluslararası Türkiye Off-Road yarışları nefes kesti

Erzurum’da düzenlenen ve Türkiye’nin yanı sıra 8 ülkeden 210 aracın katıldığı Uluslararası Türkiye Off-Road yarışları nefes kesti.

24 Mart 2019 Pazar 13:27
Erzurum’da Uluslararası Türkiye Off-Road yarışları nefes kesti

Erzurum’da düzenlenen ve Türkiye’nin yanı sıra 8 ülkeden 210 aracın katıldığı Uluslararası Türkiye Off-Road yarışları nefes kesti. Zorlu parkurları aşan araçlar soğuk engeline takıldı.


Valilik ve Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle Erzurum Macera Off-Road Doğa Sporları Kulübü tarafından düzenlenen yarışlar, Palandöken Kayak Merkezi’nde oluşturulan 2 bin metrekarelik özel parkurda gerçekleştirildi.


Yurt içinden 42 şehrin yanı sıra Almanya, Hollanda, Rusya, Azerbaycan, Danimarka, Bulgaristan, Gürcistan ve İran’dan gelen 210 araç pilotu, 4x4 araçlarıyla başlangıç çizgisinden bitiş noktasına en kısa sürede ulaşmaya çalıştı. Parkurda off-road araçları kafa kafaya etabında kıyasıya mücadele ortaya koydu.


Erzurum Macera Off-Road Doğa Sporları Kulübü Başkanı Lokman Toptaş, bu yıl ilki düzenlenen ve geleneksel hale getirmek istedikleri yarışlara ilgilinin beklenenin üstünde olduğunu belirtti.


Yarışların çekişmeli geçtiğini aktaran Toptaş, "Yarışçılar, bölge illerinin yarı sıra Türkiye’nin farklı kentlerinden gelen seyirciyle buluştu. Palandöken’de sadece kayak ve snowboard değil de motorlu sporların da yapıldığı, buna büyük rağbet olduğunu gördük. Sonraki yıllarda yarışları geleneksel hale getireceğiz" ifadelerini kullandı.


Özel hazırlanan zorlu parkurları aşan araçlardan bazıları bugün havanın soğuk olması nedeniyle mazot dondurdu. Sürücüler ve izleyiciler yarışmaları yakılan ateşlerin etrafında ısınarak izledi.


Dün gece yağan kar ve hava sıcaklığının sıfırın altında 10 dereceye kadar düşmesi bugün sabah yapılan ikinci etap yarışlarını olumsuz yönde etkiledi. Karlar içindeki araçlarının başına gelen sürücüler, araçların mazot dondurması nedeniyle çalıştıramadı. Sürücüler araçlarını belediyeye ait kepçe ve greyderler yardımı ile çektirmek zorunda kaldı.


Üzeri açık ya da camları olmayan araçların içerisi ise karla kaplı oldu. Bazı sürücüler karla dolu araçlarının içerisin girmek zorunda kaldı.


Bugün akşam yapılacak yarışlarla tamamlanacak organizasyonda dereceye girenler ödüllendirilecek.

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Haber Tarihi: 24 Mart 2019 Pazar 13:27
  1. doğa

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