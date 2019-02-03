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Erzurum'da uluslararası buz tırmanış festivali sona erdi

Kayağın İpek Yolu Destinasyon Yönetim Organizasyonunca gerçekleştirilen 5. Uluslararası Emrah Özbey Buz Tırmanış Festivali tamamlandı- Festivalde sporcular, vadilerdeki şelalelerin donmasıyla oluşan ve uzunluğu 22, 110, 120 ve 130 metre olan buz sarkıtlarının yer aldığı 4 farklı rotada tırmanış yaptı- Festival koordinatörü Çetin Bayram:- "Dünyaca ünlü sporcular, oldukça büyük ses getiren tırmanışımız neticesinde önümüzdeki yıl daha büyük bir organizasyonda buluşmak üzere Erzurum'dan ayrıldılar"

03 Şubat 2019 Pazar 16:58
Erzurum'da uluslararası buz tırmanış festivali sona erdi

ERZURUM (AA) - Erzurum'da, Kayağın İpek Yolu Destinasyon Yönetim Organizasyonunca gerçekleştirilen 5. Uluslararası Emrah Özbey Buz Tırmanış Festivali tamamlandı.

Erzurum Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve Doğu Anadolu Projesi (DAP) İdaresinin destekleriyle Uzundere ilçesinde düzenlenen festivale Rusya, Fransa, İtalya, İspanya, Azerbaycan başta olmak üzere 10 ülkeden 128 dağcı ve ekstrem sporcusu katıldı.

Üniversite öğrencilerinin de yer aldığı festivalde sporcular, ilçedeki dağlık alanlarda, vadilerdeki şelalelerin donmasıyla oluşan ve uzunluğu 22, 110, 120 ve 130 metrelik buz sarkıtlarının yer aldığı 4 farklı rotada tırmanış yaptı.

Dağcıların özellikle ilçenin Cevizli köyündeki bir şelalelerin donmasıyla oluşan buz sarkıtlarına tırmanması renkli görüntüler oluşturdu.

Etkinlikte, UMKE ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri de tırmanışın gerçekleştiği güzergahlarda hazır bulundu.

Festival koordinatörü Çetin Bayram, AA muhabirine yaptığı açıklamada, festivali büyük katılımla tamamladıklarını söyledi.

Yurt dışından gelen dünyaca ünlü tırmanışçıların Erzurum'a ve Uzundere'ye hayran kaldığını ifade eden Bayram, "Dünyaca ünlü sporcular, oldukça büyük ses getiren tırmanışımız neticesinde önümüzdeki yıl daha büyük bir organizasyonda buluşmak üzere Erzurum'dan ayrıldılar." diye konuştu.

Bayram, bu faaliyetlerle Erzurum'un kış sporlarında dünyada tanınan bir kent haline geleceğini belirterek, organizasyonda emeği geçen Erzurum Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve Doğu Anadolu Projesi (DAP) İdaresi ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına teşekkür etti.

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Haber Tarihi: 03 Şubat 2019 Pazar 16:58
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