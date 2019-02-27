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Erzurum’da ‘Ülkücü’ buluşma

Ülkü Ocakları Genel Başkanı Dr.

27 Şubat 2019 Çarşamba 16:07
Erzurum’da ‘Ülkücü’ buluşma

Ülkü Ocakları Genel Başkanı Dr. Sinan Ateş, Erzurum’da, Ülkü Ocakları İl Başkanı ve Yönetim Kurulu ile bir araya geldi.


Ülkü Ocakları Genel Merkezi’ndeki görev değişiminin ardından gözlerin çevrildiği Ülkü Ocakları Erzurum İl Başkanlığı için “Haktan Genç’le devam” kararı çıktı.


Ülkü Ocakları Genel Başkanı Dr. Sinan Ateş, geçtiğimiz günlerde geldiği Erzurum’da, Ülkü Ocakları İl Başkanı ve Yönetim Kurulu ile bir araya geldi. Erzurum’da göreve gelmesiyle birlikte Ülkü Ocakları’na yepyeni bir vizyon kazandıran İl Başkanı Haktan Genç, Genel Başkan Sinan Ateş’e çalışmalar hakkında bilgiler aktarırken, Genel Başkan Ateş de, Erzurum’un ve Erzurum Ülkü Ocakları’nın önemine işaret etti.


BAŞKAN GENÇ ERZURUM PROGRAMINI ANLATTI


Erzurum Ülkü Ocakları İl Başkanı Haktan Genç, Genel Başkan Ateş’in Erzurum ziyaretiyle ilgili olarak şunları kaydetti: “Ülkü Ocakları Genel Başkanımız Dr. Sayın Sinan Ateş beyefendi ve Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcılarımız, Kars ve Ardahan ziyaretlerinin ardından şehrimize de teşrif ederek ülküdaşlarımızla bir araya geldiler. Erzurum ziyareti kapsamında öncelikle İl Ocak Başkanlığımızı ziyaret eden Genel Başkanımız, ardından şehrimizin kıymetli akademisyenleri ile istişare toplantısına katıldılar. Son derece verimli geçen toplantının ardından Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanlığımızı ziyaret eden Genel Başkanımız, burada MHP İl Başkanımız Sayın Naim Karataş Beyefendi ile sohbet ettiler. İstişare toplantılarının ardından Abdurrahman Gazi Hazretlerinin türbesini ziyaret eden Genel Başkanımız ve kıymetli yardımcıları, şehrimizin tarihi mekânlarını da gezme fırsatı buldular. Ayrıca ‘At Türk’ün Kanadıdır’ şiarıyla fırsat buldukça atlara zaman ayıran Genel Başkanımız, Cirit’in anavatanı olan şehrimizde ata binmeyi de ihmal etmediler. Yoğun programları arasında bizlere vakit ayırarak ilimizi şereflendiren çok kıymetli Genel Başkanımız Dr. Sayın Sinan Ateş beyefendiye ve Genel Başkan Yardımcılarımıza teşekkür ediyor, saygılarımızı sunuyoruz”


HAKTAN GENÇ’LE YOLA DEVAM


Öte yandan Ülkü Ocakları Genel Merkezi’ndeki görev değişikliğinin ardından Erzurum’da da herhangi bir görev değişikliğini gidilip gidilmeyeceği merak edilirken, Genel Başkan Ateş’in, Erzurum’da Haktan Genç ismiyle yola devam edeceği öğrenildi. Haktan Genç’in, Erzurum Ülkü Ocakları’na renk kattığını dile getiren Ülkücü gençlik, “Genel Merkezimizin aldığı her karar başımızın üstünedir. Haktan Genç Başkanla yola devam edecek oluşumuz ise, bizleri çok sevindirmiştir” dediler.

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Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 16:07
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