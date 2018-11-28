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Erzurum'da trafik kazası: 3 yaralı

2 halk otobüsü ile bir otomobilin karıştığı kazada 3 kardeş ağır yaralandı

28 Kasım 2018 Çarşamba 14:21
Erzurum'da trafik kazası: 3 yaralı

Erzurum'da 2 halk otobüsü ile bir otomobilin karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Havalanı Yolu Caddesi'nin Erzurum Teknik Üniversitesi Kavşağı'nda, sürücüsü belirlenemeyen 61 HD 242 plakalı otomobil ile Tuncay Çılgı'nın kullandığı 25 DM 213 plakalı Erzurum Büyükşehir Belediyesine ait halk otobüsü çarpıştı.

Kontrolden çıkan bu otobüs daha sonra kavşakta dönüş yapmak için bekleyen Büyükşehir Belediyesine ait Recep Adıgüzeller yönetimindeki 25 LZ 847 plakalı halk otobüsüne çarptı.

Kazada, otomobildeki kardeşler Hasan, Cemil ve Cahit Cano yaralandı.

Araçta sıkışan bu kişiler itfaiye ve sağlık görevlilerince kurtarılarak Yakutiye Araştırma Hastanesi ile Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların, sağlık durumunun ciddi olduğu belirtildi.

Kara yolunda bir süre aksayan trafik, araçların yoldan kaldırılmasının ardından normale döndü.

Haber Tarihi: 28 Kasım 2018 Çarşamba 14:21
  1. Büyükşehir Belediyesi Halk otobüsü
  2. Erzurum Teknik Üniversitesi
  3. trafik kazası

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