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Erzurum’da trafik kazası: 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

Horasan ilçesinde kontrolden çıkan bir kamyonetin takla atması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı.

24 Ekim 2018 Çarşamba 10:13
Erzurum’da trafik kazası: 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

Kaza, saat 08.20 sıralarında Erzurum-Horasan karayolu 5. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sefer C. yönetimindeki 34 HG 2122 plakalı kamyonet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yoldan çıkarak takla attı. Kazada araçta bulunan M.Y. olay yerinde hayatını kaybederken, yaralanan sürücü Sefer C, çocukları Ezgi C, Muhammed C, Hadi C ve Alirıza C. ise sevk edilen ambulanslarla ilçede bulunan devlet hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

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OTOMOBİL HURDAYA DÖNDÜ

Hayatını kaybeden M.Y.’nin cenazesi hurdaya dönen otomobilde sıkıştığı yerden itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. M.Y.’nin cenazesi Horasan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Emniyet ekipleri kazanın meydana geldiği anayol üzerinde olası bir kazaya sebebiyet vermemek için güvenlik önlemi aldı.

Araçta bulunan ailenin İstanbul’dan Iğdır’a gittikleri öğrenildi.

Haber Tarihi: 24 Ekim 2018 Çarşamba 10:13
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