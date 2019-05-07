Erzurum’da Trafik Haftası etkinliği

Erzurum Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde Jandarma Komutanlığı, Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Karayolları Bölge Müdürlüğünü ekiplerinin ve öğrencilerin katılımlarıyla, Trafik Güvenliği Haftası dolayısıyla bir dizi etkinlik düzenlendi.

Trafik Güvenliği Haftası sebebiyle, Erzurum Cumhuriyet Caddesinde sürücüler, öğrenciler tarafından ikaz edildi.

Etkinliğin ana teması olan ‘Öncelik hayatın öncelik yayanın’ sloganıyla sürücülere, daha bilinçli bir trafik anlayışı benimsetmek amaçlandı.

Trafik Polisleriyle birlikte broşür dağıtan öğrenciler, trafiği durdurarak emniyet kemerini takmayan sürücülere uyarılarda bulundu.

Trafik Polisleri, sürücülerin yayalara öncelik vermeleri, sürücülerin kısa mesafe dahi olsa mutlaka emniyet kemerlerini takmaları gerektiği ile ilgili bilgiler verdi.

2019 yılının ‘Yaya öncelikli trafik yılı’ olarak hedeflenmesinden dolayı, yaya geçitlerinde yayalara tanınan yol hakkının, artık ışıksız kavşaklarda, yaya yola adımını attığı an ilk geçiş hakkı her zaman yayalara verileceğini ve mesafe fark etmeksizin, arabanın kontağı çevirmeden ilk işin emniyet kemerini takmak olduğu belirtildi.

Trafik polisleri tarafından ticari taksicilere, “Kurallara en çok sizin uymanız lazım ticari bir faaliyet yönetiyorsunuz, ancak emniyet kemeri takmıyorsunuz, bu işi meslek icabı yapan sürücülerin çok daha dikkatli olması gerekiyor. Trafik ekiplerine yardımcı olmanız lazım” diye uyarılarda bulunuldu.