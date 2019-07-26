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Erzurum’da toplu sera açılışı

Erzurum Valiliği ve Tarım İl Müdürlüğü tarafından Aziziye ilçesinde yapımı tamamlanan 24 sera için açılış töreni düzenlendi.

26 Temmuz 2019 Cuma 19:05
Erzurum’da toplu sera açılışı

Erzurum Valiliği ve Tarım İl Müdürlüğü tarafından Aziziye ilçesinde yapımı tamamlanan 24 sera için açılış töreni düzenlendi.


Aziziye ilçesine bağlı Söğütlü Mahallesi’nde Erzurum Valiliği ve Tarım İl Müdürlüğü tarafından yapımı tamamlanan seralar için açılış töreni düzenlendi. Erzurum Valisi Okay Memiş, açılış töreninden önce mahalleyi gezerek incelemelerde bulundu. Törende konuşan İl Tarım Müdürü Osman Akar, “Ülkemizin 4. büyük ili olan Erzurum, tarım sektöründe işletme yapıları ilin tamamında aynı özellikleri göstermemektedir. Bunu iklim, topografik yapı ve kültürel alışkanlıklar gibi birçok faktör etkilemektedir. Erzurum’a bağlı Aziziye ilçesi Söğütlü Mahallesi üretim yaptığı ürünlerde markalaşmayı başarmış, tüketiciler tarafından tercih edilen ve aranan ürünler yetiştirmeyi başarmıştır. Valiliğimiz YİKOP tarafından yüzde 80 hibe ile desteklenen bu proje sayesinde üretim yapan 24 aileye 256 metrekare modern plastik örtülü, Erzurum’un iklim koşullarına uygun, dayanıklı yüksek yay çatılı seralar kurularak modernizasyonları sağlanmıştır. Bu proje ile üretimde nicelik ve nitelik sağlanarak uygulama alanındaki mevcut kümelenmeyi daha da güçlendirecektir. Erzurum soğuk olduğu için burada sebze ve seracılık olmaz önyargısı var. Aslında Erzurum, sebze üretiminde daha avantajlı konumdadır. Tüm çiftçilerimize ürününün bol, kazançlarının daim olmasını dilerim” şeklinde konuştu.


Vali Okay Memiş ise, “Algı çok önemli, şehrin merkezinde o kadar güzel meyve olur ki. İstenirse bu başarılabiliyor. Rakım ve diğer şeyler bahane değil. Biz daha çok çalışmak, daha çok üretmek zorundayız. Erzurum olarak hayvancılığı çok önemsiyoruz. İkinci olarak turizm, kış turizmi, doğa turizmi. Üçüncüsü diğer üretim alanları. Gençlerimize, kardeşlerimize istihdam oluşturmak istiyoruz. 24 çiftçimize sera yaptık. Altımıza araç almadık, lükse harcamadık, tamamıyla hep vatandaşa harcadık hem de keyifle. 760 bin büyükbaş hayvanımız var, hedefimiz 1 milyon. Büyükbaşta Konya’yı geçeceğiz. 5 ay yoğun bir kışımız oluyor. Bu 5 ay içerisinde de hayvanlarını beslemeleri için yem stoğu desteği sağladık. Büyük bir azimle vatandaşımızın yanındayız, çiftçimizin emrindeyiz, hayvancılıkla uğraşan kardeşimizin emrindeyiz. Köyler çok önemli, çok değerli, birinci üretim yerimiz” şeklinde konuştu.


Konuşmaların ardından Vali Memiş tarafından 24 çiftçiye sera tapuları verildi. Düzenlenen törene Erzurum Valisi Okay Memiş, Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, Erzurum İl Tarım Müdürü Osman Akar, yetkililer ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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Haber Tarihi: 26 Temmuz 2019 Cuma 19:05
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