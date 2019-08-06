Erzurum’da taşıt sayısı arttı

Erzurum’da Haziran 2019 döneminde trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1.0 oranında artış kaydetti.

Bölge illeri içinde araç varlığı bakımından 3’üncü sırayı alan Erzurum’un taşıt sayısı bölge toplamında yüzde 15.42’lik oran gösterdi. İlde bin kişiye düşen araç sayısı 77,1 olarak kaydedildi.

ERZURUM HAZİRAN 2019 VERİLERİ

2019 yılı Haziran ayı ölçeğinde Erzurum trafiğine 59 bin 172 otomobil, 2 bin 838 minibüs, bin 186 otobüs, 27 bin 44 kamyonet, 5 bin 852 kamyon, 2 bin 879 motosiklet, 723 özel amaçlı taşıt, 20 bin 262 traktör olarak toplam 119 bin 956 aracın kayıtlı olduğu bildirildi. Araç toplamı içinde otomobil varlığı oranı yüzde 49,32’ye geriledi.

2019 BÖLGESEL VERİLER VE ERZURUM

TÜİK verileri üzerinden Doğu Anadolu Sanayici ve İşadamları Derneği (DOSİAD) tarafından gerçekleştirilen analizlere göre, Erzurum’da 119 bin 956, KUDAKA istatistik Bölgesi illerinde 195 bin 376, Kuzeydoğu Anadolu İstatistik Bölgesi illerinde 321 bin 251, Doğu Anadolu Bölgesi illerinde 777 bin 822 motorlu kara taşıtı trafiğe kayıtlı bulunuyor.

BÖLGESEL OTOMOBİL VARLIĞI VE ERZURUM

TÜİK 2019 Mayıs dönemi motorlu kara taşıtları iller dağılım sonuçlarına göre;Erzurum’da 59 bin 172, KUDAKA istatistik Bölgesinde 94 bin 313, Kuzeydoğu Anadolu İstatistik Bölgesi illerinde 126 bin 21, Doğu Anadolu Bölgesi illerinde toplam 341 bin 939 otomobil trafiğe kayıtlı durumda. Erzurum’un otomobil varlığının bölge toplamındaki payı ise yüzde 17.30 oldu.

BÖLGE İLLERİ TAŞIT SAYISI DAĞILIMI

TÜİK verilerine göre, Ağrı’da 32 bin 502, Bingöl’de 17 bin 362, Bitlis’te 22 bin 618, Elazığ’da 125 bin 546, Erzincan’da 59 bin 864, Erzurum’da 119 bin 956, Hakkari’de 9 bin 402, Kars’ta 45 bin 762, Malatya’da 174 bin 739, Muş’ta 34 bin 282, Tunceli’de 9 bin 372, Van’da 78 bin 806, Ardahan’da 19 bin 438, Iğdır ’da 28 bin 173 motorlu kara taşıtı trafiğe kayıtlı bulunuyor.

TRAFİĞE KAYDI YAPILAN TAŞIT SAYISI HAZİRAN’DA YÜZDE 27,4 AZALDI

Trafiğe kayıtlı araç sayısı Haziran ayı sonu itibarıyla 23 milyon 44 bin 761 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 yılı Haziran ayı motorlu kara taşıtları verilerini açıkladı. Buna göre; Haziran ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam 23 milyon 44 bin 761 adet taşıtın yüzde 54,1’ini otomobil, yüzde 16,4’ünü kamyonet, yüzde 14,2’sini motosiklet, yüzde 8,2’sini traktör, yüzde 3,7’sini kamyon, yüzde 2,1’ini minibüs, yüzde 1’ini otobüs, yüzde 0,3’ünü ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

AYLIK VERİLER

Haziran ayında 41 bin 915 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı.

Haziran ayında trafiğe kaydı yapılan toplam 41 bin 915 taşıt içinde motosiklet yüzde 43,9 ile ilk sırada yer aldı. Bunu sırasıyla yüzde 43,5 ile otomobil, yüzde 5,8 ile kamyonet, yüzde 4,5 ile traktör takip etti. Taşıtların yüzde 2,3’ünü ise minibüs, otobüs, kamyon ve özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

AYLIK DEĞİŞİM

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 27,4 azaldı.

Haziran ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 27,4 azaldı. Bu azalış otomobilde yüzde 32,7, minibüste yüzde 54,4, otobüste yüzde 33,5, kamyonette yüzde 62,6, kamyonda yüzde 36,1, motosiklette yüzde 6, özel amaçlı taşıtlarda yüzde 84,4, traktörde ise yüzde 30,1 olarak gerçekleşti.

2018 ARALIK AYINA GÖRE DEĞİŞİM

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 34,9 azaldı.

Haziran ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısında yüzde 34,9 azalış gerçekleşti. Bu azalış otomobilde yüzde 46,4, minibüste yüzde 44,8, otobüste yüzde 64,5, kamyonette yüzde 66,7, kamyonda yüzde 65,5, özel amaçlı taşıtlarda yüzde 47,6, traktörde ise yüzde 45,2 olarak gerçekleşti. Motosiklette yüzde 7,6 artış oldu.

DÖNEMSEL VERİLER

Trafikteki toplam taşıt sayısı Ocak-Haziran döneminde 178 bin 840 adet arttı.

Ocak-Haziran döneminde 313 bin 213 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı, 134 bin 373 adet taşıtın ise trafikten kaydı silindi. Böylece trafikteki toplam taşıt sayısı 178 bin 840 adet arttı.

DEVİR

Haziran ayında 565 bin 596 adet taşıtın devri yapıldı.Devri yapılan toplam 565 bin 596 adet taşıt içinde otomobil yüzde 70,7 ile ilk sırada yer aldı. Otomobili sırasıyla yüzde 15,7 ile kamyonet, yüzde 6,2 ile motosiklet, yüzde 2,3 ile traktör takip etti. Haziran ayında devri yapılan taşıtların yüzde 5,1’ini ise minibüs, otobüs, kamyon ve özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

LPG’Lİ ARAÇ

Trafiğe kayıtlı LPG’li otomobil oranı yüzde 37,7 oldu.

Haziran ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 12 milyon 469 bin 434 adet otomobilin yüzde 37,7’si LPG, yüzde 37,4’ü dizel, yüzde 24,5’i benzin yakıtlı olup, yüzde 0,1’i elektrikli veya hibrit, Yakıt türü bilinmeyen otomobillerin oranı ise yüzde 0,3 oldu.

AYLIK VERİLER

Haziran ayında 18 bin 249 adet otomobilin trafiğe kaydı yapıldı.Haziran ayında trafiğe kaydı yapılan 18 bin 249 adet otomobilin yüzde 23,9’unun Renault, yüzde 17,5’inin Fiat, yüzde 8,6’sının Toyota, yüzde 6,5’inin Volkswagen, yüzde 6,1’inin Peugeot, yüzde 5,2’sinin Honda, yüzde 4,7’sinin Hyundai, yüzde 3,5’inin Mercedes-Benz, yüzde 3,5’inin Dacia, yüzde 3,1’inin Skoda olduğu, yüzde 17,5’inin ise diğer markalardan oluştuğu görüldü.

SİLİNDİR HACMİ

Trafiğe en fazla 1501-1600 motor silindir hacimli otomobillerin kaydı yapıldı. Ocak-Haziran döneminde trafiğe kaydı yapılan 170 bin 895 adet otomobilin yüzde 37,5’i 1501-1600, yüzde 28,1’i 1401-1500, yüzde 14,9’u 1301-1400, yüzde 12,2’si 1300 ve altı, yüzde 6’sı 1601-2000, yüzde 1,1’i 2001 ve üstü motor silindir hacmine sahiptir.

RENK

Trafiğe en fazla beyaz renkli otomobillerin kaydı yapıldı. Ocak-Haziran döneminde trafiğe kaydı yapılan 170 bin 895 adet otomobilin yüzde 52,8’i beyaz, yüzde 23,9’u gri, yüzde 7’si siyah ve yüzde 5,8’i kırmızı iken yüzde 10,5’i diğer renklerdedir.

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre ülkemizde, trafiğe kayıtlı araç sayısı Haziran ayı sonu itibarıyla 23 milyon 44 bin 761 olurken Van’da ise 78 bin 806 olarak açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumundan (TÜİK) yapılan açıklamada, "Ülkemizde, trafiğe kayıtlı araç sayısı Haziran ayı sonu itibarıyla 23 milyon 44 bin 761. Van’da trafiğe kayıtlı araç sayısı Haziran ayı sonu itibarıyla 78 bin 806’dır. Muş’ta trafiğe kayıtlı araç sayısı Haziran ayı sonu itibarıyla 34 bin 282’dir. Bitlis’te trafiğe kayıtlı araç sayısı Haziran ayı sonu itibarıyla 22 bin 618’dir. Hakkari’de trafiğe kayıtlı araç sayısı Haziran ayı sonu itibarıyla 9 bin 402’dir” denildi.

ERZİNCAN’DA TRAFİĞE KAYITLI ARAÇ SAYISI 59 BİN 835 OLDU

Türkiye İstatistik Kurumu’ndan (TÜİK) alınan verilere göre, Erzincan’da trafiğe kayıtlı araç sayısı 59 bin 835 oldu.

TÜİK verilerine göre, trafiğe kayıtlı araç sayısı Mayıs ayı sonu itibarıyla 23 milyon 39 bin 551 adet olurken Erzincan’da trafiğe kayıtlı araç sayısı Mayıs ayı sonu itibarıyla 59 bin 835 oldu.

TÜİK verilerine göre Doğu illerinde taşıt sayısı dağılımı şöyle oldu: Ağrı’da 32 bin 560, Bingöl’de 17 bin 380, Bitlis’te 22 bin 641, Elazığ’da 125 bin 445, Erzincan’da 59 bin 835, Erzurum’da 120 bin 67, Hakkari’de 9 bin 407, Kars’ta 45 bin 799, Malatya’da 174 bin 639, Muş’ta 34 bin 326, Tunceli’de 9 bin 359, Van’da 78 bin 925, Ardahan’da 19 bin 459, Iğdır ’da 28 bin 179 motorlu kara taşıtı trafiğe kayıtlı bulunuyor.

BÖLGE İLLERİ OTOMOBİL SAYILARI

Mayıs 2019 ölçeğinde, Ağrı’da 9 bin 594, Bingöl’de 7 bin 691, Bitlis’te 7 bin 910, Elazığ’da 71 bin 519, Erzincan’da 28 bin 458, Erzurum’da 59 bin 294, Hakkari’de 2 bin 165, Kars’ta 11 bin 934, Malatya’da 93 bin 257, Muş’ta 9 bin 49, Tunceli’de 3 bin 527, Van’da 27 bin 677, Ardahan’da 3 bin 886, Iğdır ’da 6 bin 439 otomobil trafiğe kayıtlı.