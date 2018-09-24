Erzurum'da tarihi eser kaçakcılığı operasyonunda 1 kişi gözaltında

Aşkale yol uygulama noktasında bir yolcu otobüsünü durduran ekipler, yolculardan H.F. Ç'nin çantasında yaptığı aramada, tarihi eser olduğu değerlendirilen taştan yapılma aslan heykel, metal bakır objeler, dikdörtgen şeklinde her iki tarafı açık üzerinde kabartmalar olan sarı renkli parçalar, 6 sarı renkli kahve fincanı ve su bardağı görünümünde metal parçalar, tepsi ve vazo ele geçirdi.