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Erzurum'da tam 500 tane ele geçirildi... Bir damlası 8 saniyede bir fili öldürebiliyor!

Jandarma ekiplerinin Erzurum’da düzenlediği bir operasyonda 500 tüpe yakın kobra zehrinin ele geçirildiği bildirildi.

01 Kasım 2018 Perşembe 06:45
Erzurum'da tam 500 tane ele geçirildi... Bir damlası 8 saniyede bir fili öldürebiliyor!

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri bir ihbarı değerlendirip, operasyon düzenledi. Bir iş yeri ve kısa süreli takibin ardından durdurulan araçta yapılan aramada toplamda 500 tüpe yakın Kobra yılanı zehri ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kobra zehrinin küçük bir damlasının, 8 saniyede bir fili öldürebilecek tesire sahip olduğu belirtilerek kimyasal silahtan kozmetiğe, sağlıktan spora kadar birçok alanda kullanıldığı öğrenildi.

Türkiye'de yasal olarak tüketilen miktarının yıllık bir litre civarında olduğu kaydedildi.

Haber Tarihi: 01 Kasım 2018 Perşembe 06:45
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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