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Erzurum’da Sri Lanka Milli Günü kutlandı

Sri Lanka’nın bağımsızlığının 71.

14 Şubat 2019 Perşembe 14:36
Erzurum’da Sri Lanka Milli Günü kutlandı

Sri Lanka’nın bağımsızlığının 71. yıl dönümü nedeniyle Erzurum’da ’Sri Lanka Demokratik Sosyalist Cumhuriyeti Ulusal Günü’ resepsiyonu düzenlendi.


Palandöken Dağı’ndaki bir otelde gerçekleşen programa; Erzurum Valisi Okay Memiş, Sri Lanka Büyükelçisi Pakeer Mohideen Amza, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, ETSO Başkanı Lütfü Yücelik ve davetliler katıldı.


Programda konuşan Büyük Elçi Amza, Sri Lanka ile Türkiye ilişkilerinin köklü bir geçmişe dayandığını vurgulayarak, ‘’Sri Lanka’da yaşanan felakette Türkiye bize destek oldu. Biz de 15 Temmuz darbe girişiminde Türkiye’nin yanında olduğumuzu bildirdik. Türkiye ile kara gün dostuyuz’’ dedi.


“Türkiye olarak büyük hedeflerimiz var” diyen Vali Okay Memiş, ise şöyle konuştu:


“En önemli kaynağımız da Osmanlı’dan gelen bir insan kaynağımız. Ülkemiz üretmeye kalkınmaya devam ediyor. Erzurum için de önemli hedeflerimiz var; yıllık 1 milyon turist, büyük baş hayvancılıkta bir numara olmak istiyoruz buna yönelik projelerimize başladık. Vatandaşlarımıza istihdam sağlayacak projelere kaynak ayırmak istiyoruz. Kamu kaynaklarını doğru noktalarda kullanmak istiyoruz. Bunları hep beraber yapacağız. Büyükelçi’nin de söylediği gibi, Sri Lanka ile ilişkilerimiz çok eskilere dayanmaktadır. Günümüzde ise bütün dünya ülkeleri ile ekonomik ve diğer alanlarda da ilişkiler devam etmektedir. Bu anlamda iki ülkenin ortak özellikleri var. İki ülke arasında İhraç ve ithal ürünler konusunda önemli bir ticaret hacmi var.”


Konuşmaların ardından resepsiyon, Sri Lanka’nın tanıtım filminin izlenmesiyle devam etti. Vali Memiş, program sonunda Büyükelçi Amza ve eşine Saleema Amza’ya çeşitli hediyeler verdi.

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Haber Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 14:36
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