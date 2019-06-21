0553 313 94 23

Erzurum’da şimşekler gökyüzünü aydınlattı

Erzurum’da gece saatlerinde sağanak yağış etkili oldu.

21 Haziran 2019 Cuma 09:32
Erzurum’da şimşekler gökyüzünü aydınlattı

Erzurum’da gece saatlerinde sağanak yağış etkili oldu. Yağışla beraber çakan şimşekler gökyüzünü ve şehri aydınlattı.


Erzurum’da akşam saat 21.00 sıralarında başlayan sağanak yağış sırasında, zaman zaman gökyüzünde şimşekler çaktı. Şimşekler sonucu şehir adeta gündüz gibi aydınlandı. Şimşek görüntüleri hem korkuttu hem büyüleyici görüntüsüyle hayran bıraktı. Etkili olan gök gürültülü sağanak, hayatı olumsuz etkilerken, çakan şimşekler geceyi gündüze çevirdi. Çektikleri şimşek fotoğraflarını sosyal medyada paylaşan Erzurumluların fotoğraflarına beğeni yağdı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Haziran 2019 Cuma 09:32
  1. fotoğraf

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    “Ben Antep’im" tanıtım filmine ödül
    1. “Ben Antep’im" tanıtım filmine ödül
    2. Musevi vatandaşlar Yıldırım’ın yanında
    3. Hayırsever vatandaş, veresiye..
    4. Salim Kayıcı: "Olimpiyat oyunlarına..
    5. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü..
    6. Kurulan-kapanan şirketler (1)
    7. Buğdayda hasat uyarısı
    8. Kuzey ilçelerinden istihdam ve üretim..
    9. Sel sularında kaybolan çocuktan..
    10. Amasya’da 6 Köyü sel vurdu
    11. Omuriliği zedelendi, boynu kırıldı ama..
    12. Buğdaydan 10 yılda 10 milyar dolarlık..
    13. Aşırı terlemeye botoks ile çözüm
    14. Mülteci çocuklar kendi gününde..
    15. İmar alanı içindeki hububat hasadı..
    16. Karşıyaka’da tek yürek kutlama
    17. Boyner Holding ile Mayhoola..
    18. Başkan Yardımcısı Gösterişli, “Zorluk..
    19. Jandarma 75 düzensiz göçmen ve bir..
    20. Oğuzeli’nde dilencilere göz..
    Ankara'da sular durulmuyor! İlk ihalede İYİ oyun
    Ankara'da sular durulmuyor! İlk ihalede İYİ oyun
    Yakalanan yan kesicinin sözleri 'pes' dedirtti!
    Yakalanan yan kesicinin sözleri 'pes' dedirtti!
    Teröristler arasında 23 Haziran çatlağı! HDP'den Abdullah Öcalan'a cevap
    Teröristler arasında 23 Haziran çatlağı! HDP'den Abdullah Öcalan'a cevap
    Putin televizyon programında açıkladı! "Türkiye ve İran'la yapacağız"
    Putin televizyon programında açıkladı! "Türkiye ve İran'la yapacağız"
    Mahkeme kararı sonrası, Başkan Erdoğan'ın avukatından ilk açıklama
    Mahkeme kararı sonrası, Başkan Erdoğan'ın avukatından ilk açıklama

    Günün Karikatürü

    21 Haziran 2019
    Genelkurmay çatı davasında karar açıklandı!
    Genelkurmay çatı davasında karar açıklandı!
    Koç’un Bizans aşkı
    Koç’un Bizans aşkı