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Erzurum'da silahlı kavga: 4 yaralı

03 Aralık 2018 Pazartesi 15:26
Erzurum'da silahlı kavga: 4 yaralı

ERZURUM (AA) - Erzurum'da iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.

Palandöken ilçesine bağlı Abdurrahman Gazi Mahallesi'nde iki aile arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine 4 kişi pompalı tüfekle vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Palandöken Devlet Hastenesi ile Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polisin geniş güvenlik önlemi aldığı mahallede, olay yeri inceleme ekipleri de çalışma yaptı.

Haber Tarihi: 03 Aralık 2018 Pazartesi 15:26
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