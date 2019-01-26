Erzurum'da silahlı kavga: 1 ölü, 4 yaralı Şenkaya ilçesinde akrabalar arasında çıkan, silah ve sopaların kullanıldığı kavgada bir kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Erzurum'un Şenkaya ilçesinde akraba olan iki grup arasında çıkan silahlı ve sopalı kavgada bir kişi öldü, 4 kişi yaralandı. İlçenin Paşalı Mahallesi'nde aralarında husumet bulunan ve akraba oldukları belirtilen Murat K. ile Rahmi K. arasında tartışma yaşandı. Bu kişilerin yakınlarının da karışmasıyla büyüyün tartışma bir süre sonra silahlı ve sopalı kavgaya dönüştü. Tabancayla vurulan Rahmi K. olay yerinde öldü, Sıtkı, Cem, Murat ve Ebutalip K. yaralandı. Yaralılar, Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Olaya ilişkin Murat, Ayhan, Eyüp, Sıtkı, Kadir, Adem ve Rüstem K. gözaltına alındı. Kavganın ardından jandarma, mahallede geniş güvenlik önlemi aldı.

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