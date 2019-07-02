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Erzurum’da ‘Şeker Pancarı Üretiminin Değerlendirilmesi Çalıştayı’ yapıldı

Erzurum’da Tarım ve Orman Bakanlığı Şeker Dairesi Başkanlığı tarafından “Kuzey Doğu Anadolu Bölgesi Şeker Pancarı Üretiminin Değerlendirilmesi Çalıştayı” yapıldı.

02 Temmuz 2019 Salı 15:06
Erzurum’da ‘Şeker Pancarı Üretiminin Değerlendirilmesi Çalıştayı’ yapıldı

Erzurum’da Tarım ve Orman Bakanlığı Şeker Dairesi Başkanlığı tarafından “Kuzey Doğu Anadolu Bölgesi Şeker Pancarı Üretiminin Değerlendirilmesi Çalıştayı” yapıldı.


Programda şeker pancarı üreticilerine müjde veren Vali Okay Memiş, “Şeker pancarına kota uygulanmayacak” dedi.


Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Konferans Salonu’nda gerçekleşen programa; Vali Okay Memiş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Tarım ve Orman Bakanlığı Şeker Dairesi Başkanı Dr. Mehmet Hasdemir, DAP İdaresi Başkanı Adnan Demir, Atatürk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sezai Ercişli, Tarım ve Orman İl Müdürü Osman Akar, Atatürk Üniversitesi’nden öğretim görevlileri ve çiftçiler katıldı.


Vali Okay Memiş, Erzurum’un Türkiye’nin önemli bir tarım ve hayvancılık merkezi olduğunu belirterek, “İlimizin Daphan ve Pasinler gibi iki önemli ovası bulunmaktadır. Bin 700 rakımda bulunan ve yer yer de rakımları bin 800’lere çıkan bu ovalarımızda zengin yer altı su kaynakları mevcuttur. Ancak bu ovaların yüzde 80’i sulanabilir bir özelliğe sahip olmasına rağmen şu an sadece yüzde 30’un da sulama yapılmaktadır. Çalışmalarımızla bu oranı en yüksek seviyelere çıkarma gayretindeyiz” diye konuştu.


“Şeker pancarı üretecek olan çiftçimize kota uygulanmayacak”


Göreve başladıkları günden itibaren çiftçilere yönelik önemli destekler verdiklerini hatırlatan Vali Okay Memiş, şöyle devam etti:


“Bizlere sizlere yardımcı olmak için elimizden geleni yapıyoruz. Çiftçilerimizin tarım yapmaları için teşvik edici bütün önlemleri alıyoruz. Günün güzel haberi olarak da şeker pancarı üretecek olan çiftçimize kota uygulanmayacağı bilgisini vermek isterim. Erzurum’da yaşayan sorumluluk sahibi yöneticiler olarak hedeflerimiz var. Özellikle büyükbaş hayvancılıkta yeniden bir numara olmak istiyoruz. Bu hedef doğrultusunda çiftçilerimize valilik bütçesinden 5 milyon lira gibi bir rakam ayırarak, yem bitkisi tohum desteği sağladık.”


Program, hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

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Haber Tarihi: 02 Temmuz 2019 Salı 15:06
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